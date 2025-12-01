VaiOnline
Cagliari e i Savoia.
02 dicembre 2025 alle 00:37

La lectio di Nonnoi  sul capitano Barrago 

Si conclude domani a Cagaliri, alle 17, alla Fondazione di Sardegna di via San Salvatore da Horta, il ciclo di conferenze promosso dall’Università dell’Ambiente, del Paesaggio e del Territorio dedicato al tema “Cagliari e la Sardegna nell’età dei Savoia: dal Regnum Sardiniae alla fusione con gli Stati di Terraferma”.
L’ultimo appuntamento del programma vede protagonista il professor Giancarlo Nonnoi, tra i principali studiosi della storia della scienza e della filosofia in Sardegna che terrà la conferenza “Il capitano, il canonico e la scimmia di Darwin”. La serata sarà presentata dal giornalista Sergio Nuvoli, mentre Stefano Basciu, presidente dell’Università dell’Ambiente, aprirà l’incontro con un intervento introduttivo che ripercorrerà il senso complessivo del progetto e il valore del percorso svolto. Nonnoi ricostruirà uno degli episodi più sorprendenti della cultura ottocentesca isolana: la lettura pubblica tenuta il 4 marzo 1869 da Francesco Barrago, capitano medico e libero docente a Genova e Cagliari, dedicata alla teoria darwiniana sull’origine delle specie.

