La lectio di Edith Bruck: “La mia Università? La vita” 

Amica di Emilio Lussu, regista del film per la Rai “Quale Sardegna?” (1983) e autrice della relazione “Terra d’esilio, terra d’asilo. Gli ebrei in Sardegna” nel convegno internazionale dell'estate scorsa a Ittireddu. I legami con l’isola di Edith Bruck sono forti. Ecco perché è naturale che a concederle la laurea honoris causa in Scienze filosofiche sia l'Università di Sassari. La cerimonia (a invito) è fissata per giovedì 28 settembre alle 11 in Aula Magna, mentre la scrittrice ebrea sopravvissuta alla Shoah sarà in collegamento video diretto dalla sua casa di Roma, vista l'età (92 anni) che ne sconsiglia il viaggio. Vive a Roma dal 1954 e qui ha maturato la scelta di narrare le atroci esperienze vissute che hanno portato anche alla morte di alcuni familiari. Lo ha fatto in italiano: “una lingua-scudo” per la scrittrice di origine ungherese.

Edith Bruck leggerà la sua lectio magistralis dal titolo “La mia Università? La vita”. A Roma sarà presente almeno un rappresentante dell'ateneo sassarese. «Sarà la prima volta che una università italiana conferisce la laurea honoris causa a distanza utilizzando la tecnologia», ha specificato Gavina Cherchi, Docente di Estetica nel Corso di studi in Scienze storiche e filosofiche, che terrà la laudatio della scrittrice.

Valeria Panizza, direttrice del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, ha proposto il riconoscimento, approvato poi dal senato accademico presieduto dal rettore Gavino Mariotti. «La laurea honoris causa è il riconoscimento del valore umano e intellettuale della persona. Edith Bruck è una donna che ha vissuto sulla propria pelle un periodo buio, oscuro, tremendo, perdendo gran parte della sua famiglia, ma è rimasta vitale ed è una grande comunicatrice.

Ammentos, Archivio memorialistico della Sardegna, celebrerà Edith Bruck con la pubblicazione di una sua intervista esclusiva, la realizzazione di un video che ne documenta i momenti salienti, e due interventi artistici: l’installazione Der Konstruktion di Antonello Fresu, la pièce Tracce della Compagnia “Théâtre en vol”.

