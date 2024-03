La leader rallenta, le rivali sperano 

La leadership del girone unico degli Over 50 nell’Msp non è in discussione. Ma il pareggio de I Quartieri/De Amicis nella sesta giornata di ritorno incoraggia le inseguitrici. Negli Over 55 la Maccioni Marmi riprende la corsa nel girone A dopo la battuta d’arresto del turno precedente, mentre nel girone B non si arresta la fuga solitaria della Masnata Chimici.

In seconda posizione

I Quartieri rallentano nello scontro diretto con l’Okki Villanova, che impone l’1-1 alla capolista dell’Over 50. Ne approfitta decisamente la Pgs Audax Frutti d’Oro, che si impone nettamente (6-0) sull’Asd Nivea salendo al secondo posto con trentuno punti sorpassando proprio la squadra di Villanova. Accorciano anche il Real Putzu (quarto), vittorioso per 3-1 sull’Accademia Sulcitana (sempre penultima) nell’anticipo disputato venerdì, e il Decimo 2013 (quinto), che col minimo scarto supera la I. R. Moniaflor, a secco di vittorie da sei turni e con un punto all’attivo nell’ultimo mese e mezzo. Prezioso successo anche della Mediterranea, che al termine di un combattuto 3-2 conquista i tre punti col fanalino di coda Amatori 4 Mori, incapace di invertire la rotta e in serie negativa dalla settima giornata.

Le big ripartono

Nell’Over 55 il quarto turno di ritorno vede nel girone A il pronto riscatto della leader Maccioni Marmi: i selargini di Gigi Piras superano 1-0 gli Amatori La Palma e riprendono la corsa toccando 41 punti. Fa lo stesso la Cooper Band dopo il ko della settimana scorsa: la vicecapolista si impone 2-1 sul Cral C.t.m. e resta in scia della regina del torneo. A tre lunghezze dalla seconda posizione i Resti Umani/Kospi grazie al successo di misura sulla Di. Fer. mantengono la terza piazza seppur in condivisione con l’Asd Il Club, che travolge l’Aldebaran/Autocarr. G. Deiana con un netto 5-1.

La Sardachem conferma il suo momento positivo con la settima vittoria consecutiva, conquistata nell’anticipo di venerdì contro la Domel/E. I. 83 (1-0). Gli Amatori Orione Selargius invece non vanno oltre il pareggio interno per 1-1 contro la Tielle/PLS rimandando ancora l’appuntamento con la vittoria, che manca ormai da sei giornate. Gli Ingegneri allungano a quattro turni la striscia positiva superando il Poggio dei Pini/Pizzeria Sotto La Torre per 5-0. Ha riposato la Gigi Spada SI. TI.

Inarrestabile

La capolista del girone B Masnata Chimici conquista la sua sedicesima vittoria stagionale con il 6-1 inflitto alla De Amicis. Mantiene il passo la Campagnola/140 Gr. Spaghetteria grazie all’1-0 sul Nuraghe/Evolvere. Con lo stesso risultato La Vernice supera la Frama/Beko Service e conferma il terzo posto con un punto di vantaggio sulla Polisportiva Sestu, che non ha problemi con l’Ellas, superata per 3-1.

Rallenta invece la Cigiesse/Simius Group (0-0 con i Vigili del Fuoco) ma riesce a mantenere a distanza il Cagliari 2007, che venerdì ha impattato per 1-1 nello scontro diretto con il Sinnai Conad Superstore. Terzo punto stagionale infine per l’Avis Assemini, che impone lo 0-0 al Fileferru, mentre ha riposato la Car-Refinish, sempre in lizza per entrare nelle prime otto posizioni che garantiscono la partecipazione ai playoff.

