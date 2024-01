La leader FdI Zedda blinda Truzzu:  «È il candidato, ora l’unità per i sardi» 

Antonella Zedda, senatrice e coordinatrice di Fratelli d’Italia, lo ribadisce una volta per tutte: «Paolo Truzzu è il candidato presidente ufficiale per le elezioni del 25 febbraio. È stato scelto a larga maggioranza dal tavolo sardo del centrodestra civico, autonomista e sardista. Non è prevista alcuna riunione nazionale di ratifica».

La Lega disconosce gli esiti di questo tavolo.

«Tempo fa ho dichiarato che se la maggioranza fosse stata dalla parte di Christian Solinas, FdI avrebbe accettato di sostenerlo. Chiedo a Lega e Psd’Az di fare lo stesso con Truzzu. Da parte nostra, indicare il candidato non è un capriccio politico, l’abbiamo fatto per mettere a disposizione un nuovo allenatore per una squadra che ha lavorato ma che avrebbe potuto raggiungere maggiori risultati».

Comunque le due posizioni sono distanti. Qual è il punto di caduta?

«Se si vuole conservare l’unità, la strada è comprendere che il tavolo ha fatto delle scelte. Quando un partito è strutturato, e arriva a chiedere il potere decisionale, vuol dire che c’è una classe dirigente che conosce il proprio territorio. Ma ci sono due partiti, uno locale (il Psd’Az) e uno nazionale (la Lega) che non accettano l’indicazione a maggioranza del tavolo. Questo è molto preoccupante»

C’è di più: la Lega dice che Truzzu non ha ottenuto la maggioranza.

«Il tavolo ha la stessa composizione di quelli convocati da Solinas nel corso degli anni. Pensare che dovessero decidere i tre partiti nazionali è assurdo. I voti in Sardegna vengono presi tanto dai nazionali quanto dai locali. Ci son partiti locali come i Riformatori che hanno una storia importante e nulla di meno rispetto a FdI, Lega e Forza Italia. Alla Lega un consiglio: diamo importanza ai partiti locali. Dopotutto la Lega nasce come forza locale per poi diventare partito nazionale».

In che modo lavorate per l’unità?

«Noi non abbiamo nemici interni ma un unico obiettivo: governare per i sardi e la Sardegna».

Come avversario, temete di più Todde o Soru?

«Nessuno dei due, le competizioni elettorali non ci fanno paura, sappiamo come si svolgono, abbiamo dalla nostra la forza dei fatti e delle idee, e soprattutto un’idea di Sardegna che pensiamo possa piacere ai sardi».

Le polemiche sulla gestione di Cagliari, con particolare riferimento ai cantieri, danneggeranno la campagna del sindaco Truzzu?

«Ha aperto tanti cantieri e sta portando tanti finanziamenti, una città non va semplicemente spolverata. A Cagliari stiamo ricostruendo le fondamenta. Da troppi anni ci si è limitati a tappare le buche di una città che va supportata dalle fondamenta, cioè quello che sta facendo Truzzu nei diversi cantieri: via Roma, viale Trieste, tutti lavori rivoluzionari per i cagliaritani».

Perché non continua a fare il sindaco?

«La nostra proposta per la Sardegna è la più valida messa sul tavolo che la maggioranza ha accettato in modo sereno perché Truzzu è stato un bravo amministratore. Qualcuno potrà criticarlo per gli innumerevoli cantieri aperti, fatti perché sa amministrare. Perché ama la sua città e tutta la Sardegna». (ro. mu)

