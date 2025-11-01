La Lazio vuole tornare in alto ma Sarri frena   

Se non è aria di bufera, ci siamo vicini. Le parole di Sarri dopo il pareggio col Pisa di giovedì scorso hanno accentuato la delusione dei tifosi per un campionato anonimo. Per la Lazio un cammino da 3 periodico: il numero delle vittorie, dei pareggi e delle sconfitte, i ko di Como, Reggio Emilia col Sassuolo e il derby giocato “in casa”. La squadra di Sarri si è data una regolata dopo la sconfitta con la Roma, centrando cinque risultati utili di fila, con il successo sulla Juve a rappresentare il punto più alto del torneo biancoceleste fino a oggi.

Sarri è stato fin troppo chiaro, dopo il Pisa: «Non ho gli uomini per fare il mio calcio, quello di questo periodo non è il calcio di Sarri». Chissà come l’ha presa lo spogliatoio. Analizzando la sfida pareggiata senza gol all’Anconetani, Sarri è stato chiaro: «Abbiamo delle scusanti, perché Isaksen arriva da tre mesi di inattività e poi inevitabilmente cala e anche Vecino non ha molta benzina di gambe. Tutto questo è il frutto di quello che è successo a noi in questi mesi».

Alla squadra manca un centrocampista di qualità e l'allenatore laziale lo sa: «Lo sapevamo dall'inizio, ma finché non ci ufficializzano che possiamo fare il mercato io non parlo. Faccio il possibile con quello che ho: stiamo mettendo a posto la solidità difensiva, ci sono tante cose ancora da sistemare ed è da giugno che non siamo fortunati: l'obiettivo finale è creare un nucleo di sette, otto giocatori che possono fare parte di una squadra con ambizioni migliori. Chi si aspetta di più da questa squadra ha sbagliato stagione».

Ciao Pedro

«Per me è peggio non giocare ogni tre giorni. Quando la settimana è lunga ho l’impressione di sprecare energie. È arrivato il momento di lasciare la squadra», così ieri Pedro ha annunciato l’addio alla Lazio. Ma prima «voglio lasciare questa squadra dove merita, in Europa. Possiamo ancora crescere e puntare alla zona alta della classifica». Con diciassette anni di carriera, solo per due stagioni Pedro non ha giocato in nessuna competizione europea: nel 2016/17 con il Chelsea e quest’anno con la Lazio di Maurizio Sarri, che lo scorso anno è arrivata settima in classifica dopo un’annata complicata. Ecco perché preferisce sempre giocare ogni tre giorni: «Tengo il ritmo. Quanti anni giocherò? È difficile per me dirlo, voglio sfruttare ogni allenamento ma ogni giorno che passa è più vicino al ritiro».

In campo

Dia o proprio Pedro a guidare l'attacco? È il grande dubbio di casa Lazio. Lo spagnolo spera in una chance lì o al posto di Isaksen, ma per ora quest'ultimo e l'ex Salernitana restano leggermente favoriti. A sinistra pronto Zaccagni a completare il tridente. A centrocampo il terzetto Guendouzi-Cataldi-Basic, in difesa un dubbio: più Lazzari di Pellegrini accanto a Gila (recuperato), Romagnoli e Marusic.

Probabile formazione

Provedel; Lazzari/Pellegrini, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen/Pedro, Dia/Pedro, Zaccagni.

