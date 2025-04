La Lazio vince, in sei per la Champions 

Roma. L’Inter si complica la vita permettendo al Parma una doppia rimonta, e la corsa scudetto diventa incandescente, con l’assist che stasera il Napoli cercherà di sfruttare nel complicato posticipo col Bologna. Ma la domenica del pallone mette al centro la volata Champions: La Lazio dà scacco matto all’Atalanta e si rilancia magistralmente. Decide un gol di Isaksen, subentro felice di Baroni.

La corsa

Prende quota la volata Champions moltiplicando l’interesse e aumentando il numero delle squadre coinvolte. La sconfitta dei lombardi rende contendibile anche il terzo posto, rilancia la Lazio dopo una fase opaca. Ora dall’Atalanta alla Fiorentina ci sono sei squadre in sei punti a sette giornate dal termine. Il pari della Fiorentina, dopo una gara spettacolare e un po’ pazza, lascia fuori dalla corsa il Milan, a cui non è bastato recuperare due gol. Tra Atalanta e Lazio sembra prevalere il nervosismo e la paura di continuare nel trend negativo. Il primo tempo è scialbo e privo delle folate che hanno reso competitive le due squadre per gran parte della stagione. Si infortuna Tavares e Baroni comincia a temere il peggio. Ma l’Atalanta ha chiusure difensive imprecise. Mandas salva su Retegui, poi tutto cambia con un contropiede rapace della Lazio che sfrutta un pasticcio in chiusura: Dele-Bashiru vince un duello fisico con Hien, serve Isaksen, entrato da poco, che fa secco Carnesecchi. La Lazio prende fiducia, l’Atalanta si innervosisce e perde lucidità. Gasperini le prova tutte lasciando capire che ora segnare è diventato il problema più importante: via Retegui e Lookman, dentro Samardzic e Maldini. Grande mischie, ma Gila in difesa e Rovella a centrocampo chiudono tutti gli spazi e per Baroni è un grande rilancio, per Gasperini un colpo da ko. Ma c’è tempo per mantenere il posto in Champions.

Salvezza

La corsa salvezza intanto procede al piccolo trotto con tutte le squadre zavorrate dalla paura del ko. Non perde nessuno (salvo il Monza, già con un piede e mezzo nella serie cadetta), vincono solo Genoa e Como, ormai approdate in acque tranquille. Tutto il resto è calma piatta con tre pari che soddisfano solo Verona e Cagliari, che con passo lento ma sicuro si stanno allontanando in zona sicurezza. Il Torino raggiunge a 40 l’Udinese, ma certo Vanoli non può essere soddisfatto dell’1-1 col Verona. La gara ha un sussulto dopo un’ora e si risolve in 5’. Un fallo di mano di Sarr col Var diventa un rigore che però Adams batte con sufficienza consentendo a Montipò la parata. Tutto precipita per i granata perché subito dopo uno dei migliori portieri del campionato, Milinkovic-Savic, tarda a rilanciare consentendo allo stesso Sarr di riscattarsi segnando con un’azione da Scherzi a parte. Ci vuole una prodezza di Elmas (che ha avuto un impatto devastante, con 4 gol in 7 gol) per raggiungere il Verona e poi chiudere senza danni in dieci, per l’espulsione di Ricci. Il Lecce spreca un’altra occasione per allontanarsi dalla zona calda. Conquista il primo punto dopo 5 sconfitte ma mantiene in vita il Venezia, staccato di 5 punti dalla salvezza.

