La Lazio trova a Empoli la certezza del secondo posto 

Lazio (4-3-3) : Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli (26' st Casale), Pellegrini; Milinkovic Savic, Vecino (26' st Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (48' st Bertini), Pedro (18' st Zaccagni). In panchina Maximiano, Adamonis, Gila, Lazzari, Radu, Basic, Marcos Antonio, Cancellieri, Gonzalez. All. Martusciello (Sarri squalificato).

Empoli (4-2-3-1) : Vicario (38' st Ujkani); Stojanovic, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Grassi (12' st Henderson), Bandinelli (30' st Haas); Akpa Akpro, Fazzini (38' st Satriano), Cambiaghi; Piccoli (30' st Destro) ). In panchina Perisan, Parisi, Pjaca, Tonelli, Renzi, Ismajli, Vignato. All. Zanetti.

EMPOLI 0

LAZIO 2

Arbitro : Massimi di Termoli.

Reti : nel st 3' Romagnoli, 47' Luis Alberto.

Empoli. Tutto nel secondo tempo a Empoli. La Lazio blinda il secondo posto in campionato battendo i toscani 2-0 al “Castellani”. I biancocelesti di Maurizio Sarri, ieri squalificato e relegato in un box in cima alla tribuna, vincono ancora in trasferta grazie a due gol arrivati a inizio e a fine ripresa: a segno Alessio Romagnoli su corner e Luis Alberto, quando in porta c'era Ujkani, terzo portiere empolese. Uno 0-2 che permette ai biancocelesti di superare l'Inter e chiudere a quota 74 punti, la posizione più alta nell'era Lotito.

La partita

Primo tempo a ritmi di studio e osservazione fra le due squadre. Ancora una volta protagonista Vicario fra gli azzurri, autore di vari interventi decisivi. A inizio ripresa si sblocca la sfida. Corner dalla sinistra battuto da Luis Alberto, colpo di testa di Alessio Romagnoli che sbuca sul primo palo e batte Vicario, portando in vantaggio la Lazio. Immobile ci prova ancora, poi calcia anche Milinkovic: palla a lato. L'Empoli cerca il pareggio, ma senza particolari risultati. Nel finale standing ovation per Vicario, che lascia il posto ad Ujkani e saluta il pubblico del Castellani forse per l'ultima volta. Azzurri in dieci per il doppio giallo di Nicolò Cambiaghi, fallo su Zaccagni. Nel finale Luis Alberto arrotonda il risultato: Ujkani arriva sulla conclusione che entra ugualmente in rete. La vittoria che fa esplodere la panchina biancoceleste e gli oltre 4.000 laziali a Empoli per il secondo posto dietro al Napoli.

