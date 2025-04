La Lazio si scioglie sotto la neve Il Bodo ne fa 2, al ritorno sarà dura 

Bodo Glimt 2

Lazio 0

Bodo Glimt (4-3-3) : Haikin, Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes (41' Brunstad Fet), Blomberg (41' Maatta), Hogh (36' st Helmersen), Hauge. In panchina Lund, Broendbo, Nielsen, Moe, Soerli, Hansen. All. Knutsen.

Lazio (4-2-3-1) : Mandas, Marusic, Mario Gila, Romagnoli, Hysaj (1' st Lazzari), Guendouzi, Vecino, Isaksen (36' st Tchaouna), Pedro (19' st Castellanos), Zaccagni (36' st Noslin), Dia (1' st Dele-Bashiru). In panchina Furlanetto, Provedel, Gigot. All. Baroni.

Arbitro: Oliver (Inghilterra).

Reti: nel st 2' e 24' Saltnes.

Note: angoli 4-1 per la Lazio. Recupero: 0' e 3' Ammoniti: Zaccagni, Castellanos e Romagnoli.

Una Lazio brutta e irriconoscibile è costretta a rinviare, almeno per ora, le ambizioni di conquistare le semifinali di Europa League. Nell'andata dei quarti della competizione continentale in Norvegia, contro il Bodo/Glimt i biancocelesti non entrano mai in partita facendosi dominare dall'inizio alla fine. Padroni di casa che raccolgono nella ripresa quanto di buono fatto anche nel primo tempo: protagonista della serata freddissima, con -2 gradi e nevicate a tratti, è Saltnes che segna una doppietta e si divora almeno altre due occasionissime che avrebbero ipotecato il passaggio del turno per i suoi.

Nel piccolo stadio Aspmyra, circondato dalla neve, partono forte i norvegesi che proprio con Hauge si rendono pericolosi: l'ex rossonero vince un rimpallo con Guendouzi e apre il destro sul palo lontano ma Mandas ci arriva. Da lì in poi è un monologo per il Bodo che si rende costantemente pericoloso. Per vedere la prima azione della Lazio degna di nota bisogna aspettare 36 minuti: traiettoria profonda da calcio d'angolo di Zaccagni, Marusic stacca sul secondo palo e trova la risposta di Haikin.

La ripresa

Avvio disastroso per i biancocelesti che, nonostante le due novità con Dele-Bashiru al posto di Dia e Lazzari per Hysaj, vanno subito sotto: Hauge trova in area Blomberg, il cui tocco premia Saltnes, che batte Mandas. Sull'1-0 il Bodo continua a schiacciare la Lazio nella sua metà campo, il destro di Hauge è pericolosissimo e termina alto. Poi sempre Saltnes si divora il raddoppio. Baroni inserisce Castellanos per Pedro, ma, mentre ricomincia a nevicare, arriva il raddoppio del Bodo. Hauge salta Vecino con una finta e dal limite alza la sfera per l'inserimento in area di Saltnes, che batte Mandas con un pregevole pallonetto. Sotto di due gol Baroni cambia ancora: escono Zaccagni e Isaksen per Noslin e Tchaouna. Il Bodo resta all'attacco ed sprecare almeno altre tre occasioni per il tris. La Lazio non c'è proprio e tra una settimana, subito dopo l'attesissimo derby con la Roma di domenica, servirà un miracolo.

