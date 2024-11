La Lazio si inceppa e il Ludogorets strappa un punto 

Lazio 0

Ludogorets 0

Lazio (4-2-3-1) : Mandas, Marusic, Gigot, Patric, Pellegrini (1’ st Lazzari), Guendouzi, Vecino (15’ st Rovella), Tchaouna (1’ st Isaksen), Dia (1’ st Castellanos), Pedro (34’ st Zaccagni), Noslin. Allenatore Baroni.

Ludogorets (4-3-1-2) : Bonmann, Witry, Kurtulus, Almeida, Son (36’ st Camara), Duarte, Naressi, Gropper (36’ st Yordanov), Chochev (44’ st Piotrowski), Marcus, Rwan Cruz (23’ st Duah). Allenatore Jovićević.

Arbitro : Strukan (Croazia).

Note : ammoniti Pellegrini, Kurtulus, Tchaouna, Gigot, Rovella, Isaksen, Patric.

Roma. La marcia della Lazio in Europa League rallenta di fronte al Ludogorets. All’Olimpico i bulgari riescono a strappare un punto inchiodando i padroni di casa sullo 0-0 e lasciando agli uomini di Baroni le recriminazioni per un rigore non concesso e una traversa colpita da Guendouzi. Ma i biancocelesti sono sicuri di essere già qualificati almeno ai playoff.

Sette i cambi rispetto alla vittoria col Bologna, ma lo spartito tattico del match è chiaro da subito: la Lazio domina, il Ludogorets cerca la ripartenza. I primi minuti sono soporiferi, le emozioni latitano e la partita scorre via senza sussulti. La prima conclusione, velleitaria, arriva al 15’ con Tchaouna. Poi le occasioni capitano sui piedi di Dia: nella prima, con il destro, l’attaccante senegalese trova i guantoni di Bonmann, nella seconda sono i piedi del portiere a sbarrargli la strada.

Nella ripresa Baroni inserisce Castellanos, Isaksen e Lazzari per Dia, Tchaouna e Pellegrini. Pedro ci prova da fuori ma il destro finisce tra le braccia di Bonmann, poi il tiro di Lazzari va alto. Poco dopo Isaksen viene steso in area, l’arbitro Strukan lascia giocare ma viene richiamato al VAR. Le immagini sembrano dare ragione alle proteste laziali (Marcus non tocca il pallone ma interviene sul danese), ma il direttore di gara alla fine dice che non è rigore. I biancocelesti caricano, Guendouzi calcia forte dal limite ma colpisce la traversa. L’ultima chance è di Castellanos, che ci prova da lontano senza trovare la porta. Finisce 0-0, un risultato che nessuno si aspettava: ma i biancocelesti sono ancora in testa e sono già qualificati ai playoff.

RIPRODUZIONE RISERVATA