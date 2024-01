La Lazio si avvicina alla zona Champions: Udinese sconfitta 

Udinese 1

Lazio 2

Udinese (3-5-1-1) : Okoye 5.5; Ferreira 6, Perez 6, Kristensen 4.5 (38’ st Thauvin sv); Ebosele 6 (30’ st Ehizibue sv), Lovric 6.5 (38’ st Davis sv), Walace 7, Payero 5.5, Masina 5.5 (1’ st Kamara 5.5); Pereyra 6; Lucca 5.5 (22’ st Success 6). In panchina: Silvestri, Padelli, Zarraga, Quina, Tikvic, Camara, Samardzic, Kabasele. Allenatore Cioffi 6.

Lazio (4-3-3) : Provedel 6; Marusic 6, Patric 6.5, Gila 6 (42’ st Romagnoli sv), Pellegrini 7 (23’ st Lazzari 6); Guendouzi 6.5, Rovella 7, Kamada 5 (1’ st Vecino 7); Isaksen 6 (1’ st Felipe Anderson 6.5), Castellanos 6, Zaccagni 5.5 (23’ Pedro 6). In panchina: Sepe, Mandas, Casale, Hysaj, Cataldi, Basic, Sana Fernandes. Allenatore Sarri 7.

Arbitro : Sacchi di Macerata 6.

Reti : 12’ pt Pellegrini, 14’ st Walace, 31’ st Vecino.

Note : ammoniti Kristensen, Payero, Masina, Kamada, Ferreira, Gila, Pellegrini, Perez. Angoli: 4-4. Recupero: 3’ pt; 5’ st.

Udine. La Lazio si rilancia in chiave Champions con la terza vittoria consecutiva. Un successo conquistato con tenacia a scapito del bel gioco. I bianconeri friulani frenano e devono guardarsi alle spalle con apprensione, nonostante una gara accorta. La Lazio va in vantaggio al 12’: punizione dal limite, calcia forte Pellegrini che sorprende Okoye sul proprio palo. L’Udinese si smarrisce. E colleziona gialli. Nella ripresa al 13’ arriva il gol del pareggio: punizione di Lovric che passa tra una selva di gambe, tra cui quella di Walace che, di tacco, infila Provedel. La Lazio accusa il colpo ma torna in vantaggio: il diagonale di Vecino fa secco Okoye.

