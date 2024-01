La Lazio sfida l’Inter del grande ex Inzaghi 

Stasera (alle 20) tocca a Inter e Lazio, coi nerazzurri grandi favoriti per la conquista della Supercoppa. Il tecnico Simone Inzaghi la definisce «il primo obiettivo stagionale», il collega Maurizio Sarri è sicuro che i suoi giocatori daranno tutto quello che hanno perché «con i più forti serve cattiveria».

L’allenatore della capolista, grande ex del match, sa di incontrare «una squadra in striscia positiva, che nell’ultima partita in cui abbiamo vinto ci ha creato difficoltà». Sul campionato «stiamo facendo un grandissimo percorso, poi c’è un’altra squadra», la Juventus, «che sta facendo un percorso analogo e il Milan che non mollerà fino alla fine, penso che la lotta coinvolga anche loro». Nessuna replica ad Allegri, che ha parlato di «ladri che scappano e guardie che inseguono» riguardo la corsa scudetto. «Una normale dialettica del mondo del calcio, è tanti anni che sono in questo mondo e quindi lo conosco», il commento di Inzaghi, che dribbla anche le domande sul voto dato dal suo ex giocatore Lukaku ad altri tecnici come migliori al mondo: «Ha votato tre grandissimi allenatori, non sarebbe giusto contestare la sua votazione». Oggi giocheranno Pavard, Acerbi e Bastoni davanti a Sommer, Dumfries e Dimarco sulle sulle fasce, Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella in mediana, Thuram-Lautaro in attacco.

La Lazio a sua volta punta a vincere. Il club capitolino ha conquistato la Supercoppa 5 volte, l’ultima nel 2019. In porta ci sarà Provedel, difesa con Lazzari e Marusic sulle fasce e al centro Patric con Romagnoli, Guendouzi e Luis Alberto sono certi di un posto. C’è il dubbio Felipe Anderson-Immobile, col capitano ancora in fase di recupero dopo quasi un mese di assenza. «Affrontiamo i più forti in Italia», ha detto l’allenatore, «non abbiamo più del 25-30% di possibilità. Dobbiamo giocarci le nostre chance in modo cattivo. In campionato contro di loro abbiamo perso per sciocchezze clamorose: non dobbiamo commetterle». Inzaghi, tecnico con più panchine della storia laziale, ha battuto il suo ex club per tre volte su cinque gare da quando è all’Inter.

