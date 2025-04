La Lazio ritrovata cerca il colpo a Bodø 

ROMA. Rilanciata in campionato con la vittoria sull'Atalanta, la Lazio ha intenzione di tornare a correre anche in Europa League, dove quest’anno si è sempre espressa al meglio. Oggi (18.45) c'è l'andata dei quarti di finale contro il Bod ø /Glimt e la truppa laziale ha anticipato a martedì la partenza per abituarsi alle rigide temperature norvegesi e prendere confidenza con il terreno di gioco in sintetico.

Baroni non ha ancora deciso la formazione titolare (a cominciare dal dubbio tra Provedel e Mandas in porta), ma ha fatto capire che ci sarà spazio per Castellanos: i piani iniziali del tecnico erano di rilanciarlo titolare nel derby, ma farà uno spezzone anche oggi a Bod ø: «Non dobbiamo temere le partite importanti, si lavora per questo. In queste partite conta avere un solo nome, Lazio, senza pensare ai singoli. Di fronte avremo un'ottima squadra, occorrerà una partita di spessore mentale importante e le condizioni climatiche non devono essere un alibi», ha detto. Assente Tavares, infortunato, Baroni sarà costretto a fare a meno anche di Rovella, ancora squalificato, e di Pellegrini, Belahyane e Ibrahimovic, tutti esclusi dalla lista Uefa.

Il programma. Quarti (andata) : Bodø/Glimt-Lazio (18.45, Sky Sport 1): Rangers-Athletic Bilbao (21); Olympique Lione- Manchester United (21); Tottenham-E. Francoforte.

