La Lazio riceve il Napoli, stasera Milan-Verona 

La quarta contro la prima, la quinta contro la seconda. La classifica rischia il terremoto, a cavallo degli spareggi europei, perché il punticino che il Napoli conserva sull'Inter può impinguarsi come estinguersi con un sorpasso. Il Napoli di Antonio Conte (Olimpico, ore 18) sembra avere bisogno di rifiatare, anche se é l'unica che non ha impegni di coppa. L'infortunio di Neres, l'addio di Kvara senza un sostituto adeguato danno qualche problema al tecnico, ma nei big match i partenopei raramente deludono. E' successo però due volte proprio con la Lazio (all'andata e in Coppa Italia), una sorta di bestia nera per i partenopei che ritrovano dopo mesi Buongiorno, ma devono fare a meno di Neres, sostituito da Raspadori. La Lazio gioca in scioltezza, ha trovato gli assetti giusti soprattutto ora che in attacco, accanto a Zaccagni e Castellanos, può giovarsi di un Pedro alla Altafini, sempre più incisivo e convincente.

Qui Milano

Alle 20.45 al “Meazza” c’è Milan-Verona. I rossoneri di Conceicao sono in difficoltà, concentrati a ribaltare il ko col Feyenoord dopo la papera di Maignan. Il ricorso ai quattro “tenori” (Joao Felix, Gimenez, Pulisic e Leao) sembra rischioso per cui contro il fragile Verona potrebbe riposare il portoghese insieme a Theo Hernandez, sempre più fuori fase.

Il Verona non vuole fare la vittima designata: «Sicuramente cambierà qualcosa nella formazione, ci sono diversi giocatori che si candidano per partire dal primo minuto. Dobbiamo reagire a quello che è successo, perché noi per primi non siamo contenti. Dobbiamo concentrarci su quello che possiamo fare ora, senza perdere di vista il nostro obiettivo», dice il tecnico Zanetti, «serve una reazione sotto ogni punto di vista: tecnico, tattico e caratteriale. Bisogna essere squadra a 360 gradi, al di là dell’ultima prestazione. Bisogna farlo sempre, perché la difficoltà del campionato ce lo impone».

