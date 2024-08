La Lazio ribalta il Venezia 

Lazio 3

Venezia 1

Lazio (4-3-3) : Provedel, Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic; Guendouzi (42' Castrovilli), Rovella (20' st Vecino), Dele-Bashiru; Noslin (32' st Isaksen), Castellanos (42' st Pedro), Zaccagni (32' Tchaouna). In panchina Mandas, Furlanetto, Hysaj, Patric, Tavares, Pellegrini, Cataldi, Dia. Allenatore Baroni.

Venezia (3-4-2-1) : Joronen; Altare,Svoboda, Sverko; Sagrado (8' st Haps), Andersen (40' st Lella), Duncan, Zampano; Oristanio (8' st Pierini), Ellertsson (25' st Crnigoj); Gytkjaer (40' st. Raimondo). In panchina Grandi, Stankovic, Lucchesi, Doumbia. Allenatore Di Francesco.

Arbitro : Tremolada di Monza.

Reti : nel pt 3' Andersen, 11' Castellanos, 44' (r) Zaccagni; nel st 36' (aut) Altare.

Note : recupero 2' pt e 4' st. Angoli 6 a 0 per la Lazio. Ammoniti per gioco falloso Sagrado, Castellanos, Haps. Spettatori 42.000.

Roma. La Lazio di Marco Baroni non stecca all'esordio. I biancocelesti, all'Olimpico, battono il Venezia di Di Francesco e, al contrario della passata stagione in cui persero la prima a Lecce, conquistano tre punti grazie al 3-1 firmato Castellanos e Zaccagni, oltre all'autorete di Altare, che rendono inutile il vantaggio di Andersen.

Le squadre

Baroni sceglie Dele-Bashiru in mezzo al campo con Rovella e Guendozi con Noslin e Zaccagni insieme a Castellanos mentre dall'altra parte Di Francesco punta su Gytkjaer unica punta. L'avvio della partita è caratterizzato dai cori dei tifosi laziali contro il presidente Lotito, ancora una volta oggetto della contestazione. A peggiorare la situazione pensa Andersen che, dopo 3 minuti, riceve in area, controlla e trova il palo lungo per il vantaggio ospite. Che dura poco perché a ristabilire la parità ci pensa, al minuto 11, Castellanos rubando palla a Svoboda e fulminando Joronen. Ma se l'inizio è scoppiettante, il resto del primo tempo va a folate; prima ci prova Castellanos di testa, ma Joronen blocca, poi è il turno di Zaccagni con il destro a giro che, deviato, sfiora il palo finendo sul fondo.

La svolta

L'episodio che sblocca il match arriva nel finale del primo tempo quando Noslin lascia Zampano sul posto, crossa in area e Sverko calcia Castellanos, bravo ad anticipare il difensore. L'arbitro fischia il rigore, sul dischetto va Zaccagni che non sbaglia completando la rimonta. Nella è la Lazio a fare la partita, il Venezia prova a ripartire senza grande successo. A spaventare i biancocelesti ci prova Haps che prima ha l'occasione giusta sul sinistro ma svirgola, poi trova Provedel a chiudergli la strada. A chiudere definitivamente i conti ci pensa l'autogol di Altare che, sfortunatamente, mette nella propria porta il cross di Lazzari fissando il punteggio sul 3-1.

