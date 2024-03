La Lazio per ora si affida a Martusciello 

Roma. Dopo l’addio di Maurizio Sarri la Lazio è stata affidata al suo vice Giovanni Martusciello: in seguito si deciderà a chi consegnare la panchina. L’ufficialità è arrivata ieri, dopo i saluti di rito («la società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto augurandogli le migliori fortune umane e professionali»). Poi Martusciello è intervenuto per smentire di aver criticato la squadra o lo stesso Sarri, come alcune voci sostenevano ieri: «Non ho mai pronunciato parole che potessero andare contro la squadra, contro Sarri, di cui ho profonda stima, o altre componenti. Ho semplicemente dato la mia disponibilità alla società, che mi ha prospettato questa possibilità. Non si può sminuire il lavoro portato a termine finora, così come nessuno potrà minare l’impegno che d’ora in poi verrà profuso».

I giocatori hanno salutato Sarri via social. Dal capitano Immobile («abbiamo gioito, lottato e insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni. Il percorso fatto insieme mi ha permesso di crescere sotto tanti punti di vista») a Zaccagni («mi hai insegnato tantissimo, hai sempre dimostrato di essere una persona onesta sia fuori sia dentro al campo, avrei voluto e sicuramente avresti meritato una fine diversa, ti auguro il meglio»), a Cataldi e Patric, secondo cui la squadra con lui ha raggiunto «picchi inimmaginabili. Prima o poi ci vedremo di nuovo».

