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Al Mapei Stadium.
28 ottobre 2026 alle 00:54

La Lazio passa col “rosso”: travolto il Sassuolo in dieci 

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Sassuolo 2

Lazio 6

Sassuolo (4-4-3) : Turati, Cinquegrano, Odenthal, Caleta-Car (37' st Walukiewicz), Doig, Thorstvedt, Lipani, Bakola (1' st Sulemana), Berardi (17' st Candè) Esposito (17' st Bowie), Laurientè (26' st Ghion). Allenatore: Aquilani

Lazio (4-3-3) : Mandas, Floriani (17' st Lazzari), Sutalo, Leite, Tavares (17' st Pedraza), Frattesi, Belahyane, Taylor (1' st Dele-Bashiru), Isaksen (17' st Cancellieri), Noslin, (26' st Pinamonti), Zaccagni. Allenatore: Gattuso

Arbitro : Zufferli di Udine

Reti : nel pt 2' Taylor, 7' Thor- stvedt, 13' Isaksen, 16' Floriani, 43' Esposito, 46' Zaccagni; nel st 10' e 20' Noslin.

Note: espulso Thorstvedt al 31’ del 1° t.

REGGIO EMILIA. Una prova di forza, un dominio assoluto per la Lazio di Rino Gattuso che consolida il primato e per una notte si gode la vetta solitaria. È stato un tiro al bersaglio che alla fine ha fruttato alla Lazio ben 6 reti con due rigori falliti, al cospetto di un Sassuolo (in dieci dopo 31 minuti per un intervento assassino di Thorstvedt) imbarazzante nella fase difensiva. La Lazio ha giocato con l'autorevolezza della grande squadra. Protagonisti su tutti Noslin, autore di una doppietta, e Romano Floriani Mussolini, al primo gol in serie A. È la vittoria numero 8 su 9 incontri per la gioia dei quasi diecimila tifosi laziali presenti oggi a Reggio Emilia. Dopo 1’54” di gioco la Laziotrova il vantaggio con Taylor (dopo controllo) ma Thorstvedt pareggia subito. La Lazio ritrova il vantaggio al 13': azione sulla sinistra di Zaccagni che apre sulla destra per Isaksen che di precisione batte Turati. Appena dopo, il tris di Floriani a porta sguarnita. Poi il Sassuolo resta in dieci eppure ha la forza per riaprirla con Esposito. Ma il festival del gol non è ancora finito: Zaccagni firma il poker di testa nel primo minuto di recupero del primo tempo e nella ripresa (al netto degli errori dal dischetto di Zaccagni e Frattesi, ipnotizzati da Turati) è Noslin a prendersi il palcoscenico, con due conclusioni spettacolari e vincenti dal limite dell’area. La Lazio vola e attende il Cagliari.

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