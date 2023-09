La Lazio pareggia al 95’ col portiere contro l’Atletico 

Lazio 1

Atletico Madrid 1

Lazio (4-3-3) : Provedel, Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini (38' pt Lazzari), Kamada (17' st Guendouzi), Vecino (31' st Cataldi), Luis Alberto, Felipe Anderson (17' st Isaksen), Immobile, Zaccagni (31' st Pedro). In panchina Sepe, Renzetti, Casale, Gila, Hysaj, Rovella, Castellanos. Allenatore Sarri.

Atletico Madrid (5-3-2) : Oblak, Molina, Savic, Witsel (29' st Correa), Hermoso, Samuel Lino (34' st Riquelme), Llorente, Barrios (1' st Gimenez), Saul, Morata, Griezmann. In panchina Grbic, Gomìs, Azpilicueta, Galan, Kostis, El Jebari, Calatrava, Guerrero. Allenatore Simeone.

Arbitro : Vincic (Svn).

Reti : nel pt Barrios al 29', nel st Provedel al 50'.

Roma. Dall'inferno di un possibile ko alla prima in Champions, all'incredibile pareggio firmato all'ultimo respiro, al 95’, dal portiere Provedel. Finisce così con un pari pazzesco l'esordio della Lazio nell'Europa che conta all'Olimpico contro l'Atletico Madrid.

Provvidenziale

Dopo un avvio promettente le luci della squadra di Sarri si spengono per la doccia fredda servita dal gol fortunato di Barrios nel primo tempo, al 29’. Nella ripresa i biancocelesti ci provano a pareggiare la partita esponendosi ai pericolosi contropiedi di Morata e compagni e quando sembra tutto finito all'ultimo minuto di recupero arriva il lampo pazzesco del portiere biancoceleste che con un un super gol di testa manda in estasi il popolo laziale per un 1-1 più che meritato. Un prodezza non nuova per il portiere laziale che il 7 febbraio 2020 ai tempi della Juve Stabia era andato a segno nel 2-2 contro l'Ascoli. Il tutto per la gioia del popolo biancoceleste che difficilmente dimenticherà la prima notte di Champions contro l'ex Simeone.

RIPRODUZIONE RISERVATA