La Lazio non si ferma, quinta vittoria di fila 

Lazio 1

Lecce 0

Lazio (4-3-3) : Provedel 6; Marusic 6, Patric 6 (24’ pt Romagnoli 6), Gila 6, Pellegrini 6 (20’ st Lazzari 6); Guendouzi 5.5, Rovella 6.5, Luis Alberto 6.5 (20’ st Vecino 6); Isaksen 5.5 (1’ st Pedro 5.5), Felipe Anderson 7, Zaccagni 6 (34’ st Immobile sv). In panchina: Sepe, Mandas, Casale, Hysaj, Cataldi, Kamada, Basic, Sana Fernandes. Allenatore Sarri 6.

Lecce (4-3-3) : Falcone 6; Gendrey 6 (12’ st Venuti 5.5), Pongracic 6, Baschirotto 5.5, Gallo 6 (40’ st Dorgu sv); Oudin 6 (40’ st Piccoli sv), Ramadani 5.5, Gonzalez 5.5 (27’ st Strefezza 6); Almqvist 6, Krstovic 5.5, Kaba 6 (27’ st Blin 5.5). In panchina: Brancolini, Samooja, Berisha, Listkowski, Smajlovic. Allenatore D’Aversa 6.

Arbitro : Ferrieri Caputi 5.

Rete : 13’ st Felipe Anderson.

Note : ammoniti Zaccagni, Gendrey, Venuti, Guendouzi, Ramadani, Vecino, Immobile, Pongracic. Angoli: 2-5. Recupero: 1’, 4’.

Roma. La Lazio, dopo i tentennamenti di inizio stagione, è tornata: la squadra di Sarri trova in casa col Lecce la quinta vittoria di fila (la quarta in campionato), e riaggancia il treno Champions. I tre punti sono parzialmente rovinati dai cartellini gialli rimediati da Zaccagni e Immobile, che non ci saranno col Napoli.

