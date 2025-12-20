La Lazio non sfonda: Nicola salvo all’Olimpico 

Lazio 0

Cremonese 0

Lazio (4-3-3) : Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (37' st Lazzari), Guendouzi, Cataldi, Vecino (19' st Belahyane), Cancellieri, Castellanos, Pedro (19' st Noslin). In panchina Furla- netto, Mandas, Provstgaard, Patric, Tavares, Fernandes, Farcomeni. All. Sarri.

Cremonese (3-4-1-2) : Audero, Terracciano, Baschirotto, Folino (25' st Ceccherini), Barbieri (43' st Floriani Mussolini), Grassi (24' st Vandeputte), Bondo, Pezzella, Johnsen (31' st Zerbin), Vardy, Bonazzoli (31' st Sanabria). In panchina Silvestri, Nava, Sarmiento, Lordkipanidze, Vazquez, Moumbagna, Valoti, Faye. All. Nicola.

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Roma. Nessuna rete e poche emozioni all'Olimpico, dove Lazio e Cremonese si spartiscono la posta in palio ma mancano l'occasione, soprattutto i biancocelesti, per spiccare il volo verso una zona europea che ad inizio anno in pochissimi avrebbero pronosticato. Niente regalo di Natale, quindi per i tifosi laziali, mentre i neopromossi lombardi di Davide Nicola mantengono una rotta tranquilla verso la permanenza nella massima serie. La Lazio (salutata dal volo della nuova aquila Flaminia) è appena più intraprendente, soprattutto nella ripresa. Al 93’ l'emozione più grande: Ceccherini stende Cancellieri al limite e viene espulso, ma la punizione di Cataldi finisce alta.

