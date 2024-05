La Lazio non rovina lo show dell’Inter 

Inter 1

Lazio 1

Inter (3-5-2) : Sommer 6; Pavard 6.5, Acerbi 6, Bastoni 6 (19’ st Carlos Augusto 6); Darmian 6 (19’ st Dumfries 7), Barella 6, Calhanoglu 6 (32’ st Sanchez 5.5), Mkhitaryan 5.5 (19’ st Frattesi 6), Dimarco 6.5 (32’ st Buchanan 6); Thuram 5.5, Lautaro 5.5. In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Cuadrado, Arnautovic, Klaassen, Asllani, Bisseck. Allenatore Inzaghi 6.

Lazio (3-4-2-1) : Provedel 6.5; Patric 6, Casale 6, Gila 6.5 (33’ st Cataldi 6); Marusic 5, Vecino 6.5, Rovella 6.5 (21’ st Guendouzi 6), Pellegrini 5.5 (21’ st Hysaj 6); Kamada 7 (27’ st Felipe Anderson 5.5), Zaccagni 5.5 (27’ st Luis Alberto 5.5); Castellanos 6. In panchina: Mandas, Renzetti, Pedro, Immobile, Isaksen, Gonzalez, Lazzari. Allenatore Tudor 6.

Arbitro : Sacchi di Macerata 5.5.

Reti : 32’ pt Kamada; 42’ st Dumfries.

Note : ammonito Casale. Angoli: 8-0 per l’Inter. Recupero: 1’; 4’.

Milano. Una bandiera cinese che sventola sugli spalti, uno striscione “grazie Steven” con i trofei vinti da Zhang come presidente. Se non fosse stato per la bandiera e lo striscione, nessuno o quasi avrebbe pensato alla situazione legata alla proprietà dell’Inter, con Suning che rischia di vedersi sfilare il club dalle mani se non ripagherà entro domani un prestito da circa 385 milioni di euro (interessi compresi) che Oaktree aveva garantito nel maggio 2021 per la gestione del club nerazzurro. Una situazione quasi surreale, ma d’altronde era troppo grande la voglia di continuare a celebrare il trionfo il campionato per pensare a cose che avvengono decisamente lontane dal campo.

Così per un altro pomeriggio tutta la famiglia interista ha pensato solo a festeggiare quel ventesimo scudetto vinto matematicamente in casa dei cugini rossoneri, ma che ieri sera ha avuto anche quel senso di celebrazione ufficiale con la consegna della coppa di Campioni d’Italia davanti ai 70mila di San Siro. Un pomeriggio di festa come gli altri, quindi, fin dal pre-partita, con Lautaro e compagni accolti da una marea nerazzurra all’arrivo in pullman, tra cori, bandiere e fumogeni. Anche le semplici chiacchiere tra tifosi erano incentrate su altro, il tema mercato e i rinnovi, la partita con la Lazio, la situazione delle concorrenti, i risultati delle partite delle 15 per la lotta salvezza (con qualche sfottò anche verso il Sassuolo, retrocesso matematicamente). La situazione Suning è rimasta così di fatto fuori da San Siro, ben lontana, perché dentro il Meazza ha pensato solo alla festa e alla partita. Con celebrazioni anche per i protagonisti della prima stella nerazzurra nella stagione 1965/66 da Mazzola a Bedin.

Poi la grande coreografia tricolore su tutti gli spalti. Qualche mugugno per il gol del vantaggio biancoceleste segnato da Kamada, fino all’esplosione per il colpo di testa di Dumfries per l’1-1 finale. Un pari che non consentirà ai nerazzurri di puntare al record di punti in campionato (al massimo vincendo la gara con il Verona all’ultima giornata potranno arrivare a 96, rispetto ai 97 del 2006/07), ma che ha permesso comunque all’Inter di festeggiare con la coppa in mano.

