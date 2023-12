La Lazio non fa l’impresa e si qualifica come seconda 

ATLETICO MADRID 2

LAZIO 0

Atletico Madrid (3-5-2) : Oblak, Savic (23' st Azpilicue- ta), Gimenez (1' st Soyuncu), Hermoso, Molina, de Paul, Witsel (18' st Koke), Saùl, Lino, Griezmann (1' st Depay), Correa (17' st Morata). In panchina Grbic, Gomis, Llorente, Galan, Reinildo, Riquelme, Gismera. Allenatore Simeone.

Lazio (4-3-3) : Provedel, Marusic (13' st Lazzari), Casale, Gila, Hysaj (25' st Pellegrini), Guendouzi, Vecino, Luis Alberto (19' st Kamada), Pedro (13' st Felipe Anderson), Immobile (18' st Castellanos), Zaccagni. In panchina Sepe, Magro, Dutu, Cataldi. All. Sarri.

Arbitro : Gozubuyuk (Ola).

Reti : nel pt 6' Griezmann; nel st 6' Lino.

Madrid. Bastava il pari all'Atletico Madrid per chiudere al primo posto il girone E della Champions ma si è preso i tre punti: 2-0 alla Lazio che passa come seconda e più di così non poteva fare. Subito in gol al 6’ con Giezmann, i Colchoneros raddoppiano allo stesso minuto della ripresa. Per la Lazio una prova più che dignitosa, alla quale è però mancato il gol.

