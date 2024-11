Il Cagliari in campo a Roma, questa sera, contro una Lazio che segna e vola in classifica. «Un avversario straordinario: sa difendere e attaccare con la stessa qualità», dice l’allenatore rossoblù Nicola, «ci vorrà equilibrio sia in difesa che quando dobbiamo attaccare». Senza paura: «Devono vedere che siamo andati lì per metterli in difficoltà». Ballottaggio Viola-Gaetano.