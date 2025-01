La Lazio in dieci raggiunta dal Como 

LAZIO 1

COMO 1

Lazio (4-2-3-1) : Provedel, Laz- zari (15' st Marusic), Gigot, Ro- magnoli, Pellegrini (15' st Ta- vares); Guendouzi, Rovella; Isa- ksen (28' st Hysaj), Tchaouna, Dele-Bashiru; Dia. In panchina Mandas, Furlanetto, Basic, Castrovilli, Noslin. All. Baroni.

Como (4-2-3-1) : Butez, Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno (24' st Belotti); Engel- hardt, Da Cunha; Strefezza (40' st Kone), Paz (20' pt Diao), Fa- dera; Cutrone (40' st Mazzitel- li). In panchina Audero, Reina, Iovine, Fellipe, Braunoder, Andrealli, Chinetti, Verdi, Gabrielloni. All. Fabregas

Arbitro : Tremolada di Nichelino

Reti : 34’ pt Dia, 27’ st Cutrone

Roma. Serviva una vittoria alla Lazio per festeggiare i 125 anni e rialzare la testa dopo il ko nel derby. Ma contro il Como di Fabregas arriva solo un pareggio (1-1) che certifica il calo laziale: 5 punti nelle ultime 5 partite giocate e un rendimento non certo da Champions. Il Como prosegue la striscia positiva aperta nello scontro diretto contro il Lecce e può presentarsi al meglio alla sfida contro il Milan. Eppure la Lazio va andata avanti con Dia, sbloccatosi dopo due mesi di digiuno, ma è raggiunta dal colpo di testa di Cutrone che vale un punto d'oro per i lombardi. In mezzo, fatale, il rosso a Tchaouna, autore di due falli da cartellino giallo in un minuto che complicano, per la Lazio, una partita già di per sé difficile. La Lazio avrebbe la chance di vincere ma Dia ostacola Guendouzi davanti alla porta.

RIPRODUZIONE RISERVATA