La Lazio in crisi cerca di rialzarsi col Celtic 

Roma. È un momento cruciale per la Lazio di Maurizio Sarri: il match di oggi contro il Celtic, quinto turno del girone di Champions, può essere lo spartiacque per il passaggio agli ottavi di finale. I biancocelesti sono secondi nel gruppo E con 7 punti e uno di vantaggio sul Feyenoord che ospita l’Atletico Madrid (primo a quota 8); però sono reduci da una sconfitta rovinosa contro la Salernitana, ultima della classe in Serie A, che ha complicato la rincorsa al quarto posto in campionato, distante 7 punti. E sabato alle 18 c’è la sfida di campionato all’Olimpico contro il Cagliari.

La Lazio ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite di A, segna poco (14 gol in 13 match di campionato) e ha perso la manovra brillante che l’anno scorso le era valso il secondo posto. Il tecnico nella conferenza stampa della vigilia di Champions ha ribadito di volere una risposta dai suoi ragazzi: «Abbiamo perso una gara in maniera brutta per superficialità e mancanza di determinazione. La squadra deve rispondere non a parole ma sul campo».

Dopo la sconfitta con la Salernitana, il presidente Lotito ha fatto sapere di volere un’immediata svolta o «salteranno delle teste», mentre il direttore sportivo Fabiani è entrato negli spogliatoi per dare una scossa all’ambiente: «Ha fatto un intervento che mi è piaciuto, bello tosto», ha detto Sarri, «sono contento, ce n’era bisogno. Ciò che dovevo dire alla squadra l’ho detto dopo la partita, ora dobbiamo ricompattarci senza pensare a quello che è successo sabato. Speriamo che l’atmosfera della Champions ci dia quel qualcosa in più, bisogna resettare».

Testa quindi al Celtic, battuto 2-1 in Scozia e ultimo nel girone. «Sarà una sfida complicata. I loro risultati negativi in trasferta non ci illudano, con Feyenoord e Atletico Madrid sono stati condizionati da espulsioni». La Lazio deve costruirsi una mentalità vincente, che ora manca e che il tecnico ritiene si possa creare solo se qualcosa nell’atmosfera capitolina si trasformerà: «Se cambiano calciatori e allenatori ma la mentalità rimane sempre allo stesso livello vuol dire che il problema è ambientale». I biancocelesti saranno privi di tre infortunati: Casale e Romagnoli al centro della difesa (al loro posto Patric e Gila), Zaccagni in attacco (Pedro favorito su Isaksen per un posto da titolare).

