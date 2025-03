La Lazio frena contro l’Udinese e resta quinta 

Lazio 1

Udinese 1

Lazio (4-2-3-1) : Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli Marusic, Guendouzi, Vecino (20’ st Belahyane), Isaksen (36’ st Patric), Dia (21’ st Pedro), Zaccagni, Tchaouna (1’ st Noslin). Allenatore Baroni.

Udinese (4-4-2) : Okoye, Kristensen, Bijol, Solet Ehizibue (45’ st Rui Modesto), Lovric (21’ st Zemura), Karlstrom, Kamara (21’ st Atta), Ekkelenkamp (21’ st Payero), Thauvin (36’ st Davis), Lucca. Allenatore Runjaic.

Arbitro : Piccinini di Forlì.

Reti : pt 22’ Thauvin, 32’ Romagnoli.

Note : ammoniti Kamara, Lovric, Karlstrom, Payero, Vecino, Lazzari.

Roma. L’Europa dà, l’Europa toglie. E così la Lazio non centra il tris, dopo le vittorie con Milan e Viktoria Plzen, e si accontenta di un pareggio con l’Udinese. Un risultato maturato per effetto delle reti di Thauvin prima e Romagnoli poi che non permette alla squadra di Baroni di superare la Juventus al quarto posto, mentre le inseguitrici dei biancocelesti guadagnano due punti: la Roma, ora a 5 punti, e il Bologna, a un solo punto di distanza e prossimo avversario.

Baroni ritrova Zaccagni, assente in Europa per un problema al polpaccio, ma deve rinunciare a Rovella e Nuno Tavares. Nell’Udinese il tecnico Runjaic punta su Okoye tra i pali e in avanti conferma Lucca-Thauvin. Nella prima parte è l’Udinese a farsi preferire. Il gol dei friulani è la logica conseguenza e arriva su una palla che Lucca difende e scarica per Thauvin, che calcia sull’uscita di Provedel. La sfera si impenna, Lucca prova la rovesciata che diventa un assist per il francese per il quale girare in porta è facile. La Lazio reagisce e Zaccagni ha sul destro la palla buona ma Okoye devia in angolo: sul corner pareggia Romagnoli con un tap in.

Nella ripresa i biancocelesti sono più aggressivi. Ci provano Zaccagni e Isaksen, senza successo. Sulla punizione del neo entrato Zemura è bravo Provedel. Gli ultimi minuti sono di marca Udinese, che però non trova la rete della vittoria. Il pareggio è giusto.

