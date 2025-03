La Lazio frena, con il Torino finisce in parità 

Lazio 1

Torino 1

Lazio (4-2-3-1) : Provedel, Hysaj (28’ st Pellegrini), Gigot, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Rovella, Isaksen (45’ st Tchaouna), Pedro (28’ st Dele-Bashiru), Zaccagni, Dia (21’ st Noslin). Allenatore Baroni.

Torino (4-2-3-1) : Milinkovic-Savic, Walukiewicz (27’ st Karamoh), Maripan, Coco, Biraghi, Casadei (26’ st Gineitis), Ricci, Lazaro (41’ st Pedersen), Vlasic (26’ st Sanabria), Elmas, Adams (41’ st Ilic). Allenatore Vanoli.

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : st 12’ Marusic, 37’ Gineitis.

Note : ammoniti Lazaro, Zaccagni, Ricci, Walukiewicz, Romagnoli, Maripan e Guendouzi.

Roma. Pari e rimpianti per la Lazio allo stadio Olimpico, che fischia la squadra all’intervallo e a fine partita quando i toni si alzano, con un piccolo parapiglia tra le due formazioni. Gli uomini di Baroni non hanno ancora dimenticato il pesante ko contro il Bologna e non vanno oltre l’1-1 col Torino nonostante il vantaggio firmato da Marusic: i padroni di casa sbagliano diverse occasioni per raddoppiare e nel finale arriva il pari di Gineitis. In classifica la Lazio va a 52 punti, gli stessi della Roma, avanti però per la vittoria nel derby di gennaio. Si complica così la corsa Champions dei biancocelesti, con il quarto posto ora distante quattro punti. Nelle ultime otto partite in casa i capitolini hanno vinto solo col Monza. A fine gara gli animi si accendono e a centrocampo c’è un piccolo parapiglia tra le squadre che rientra velocemente. Mentre l’Olimpico fischia.

