La Lazio fa tre su tre Steso anche il Twente 

Twente 0

Lazio 2

Twente (4-2-3-1) : Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine (35’ st Ltaief); Vlap (15’ st Eiting), Regeer; Van Wolfswinkel, Steijn (15’ st Besselink), Van Bergen (14’ st Tyton); Lammers (1’ st Kuipers). Allenatore Oosting.

Lazio (4-2-3-1) : Mandas; Marusic, Gigot (37’ st Patric), Romagnoli, Pellegrini; Vecino (20’ st Rovella), Dele-Bashiru; Tchaouna (44’ st Gila), Pedro, Zaccagni (20’ st Castellanos); Dia (37’ st Isaksen). Allenatore Baroni.

Arbitro : Dabanovic (Montenegro).

Reti : pt 35’ Pedro, st 42’ st Isaksen.

Note : espulsio all’11’ Unnerstall (fallo fuori area); ammoniti Van Wolfswinkel, Van Rooij, Bruns, Vlap.



Enschede. La Lazio centra il terzo successo in tre gare di Europa League e resta al comando della classifica con Tottenham e Andelecht: i biancocelesti ieri hanno battuto il Twente con le reti di Pedro al 35’ e di Isaksen a fine gara. La gara è stata tenuta sempre in pugno dalla squadra di Baroni, facilitata nel compito dall’espulsione del portiere olandese al 10’, eppure non sono mancati i momenti delicati e in due occasioni i padroni di casa si sono avvicinati al pareggio, seppure solo per l’eccessiva sicurezza degli ospiti. Il 7 novembre a Roma la sfida col Porto.

