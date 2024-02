La Lazio fa pochino, la Fiorentina sorpassa e vince 

FIORENTINA 2

LAZIO 1

Fiorentina (4-2-3-1) : Terraccia- no; Kayodè, Milenkovic, Ranie- ri, Biraghi; Arthur (45' st M. Lo- pez), Bonaventura; Gonzalez, Beltran (35' st Barak), Sottil (40' st Mandragora); Belotti (45' st Nzola). In panchina Martinelli, Vannucchi, Comuz- zo, Faraoni, Parisi, Duncan, Infantino, Ikoné. All. Italiano

Lazio (4-3-3): Provedel; Laz- zari, Casale, Romagnoli, Maru- sic (1' st Hysaj); Guendouzi, Cataldi (17' st Kayode), Luis Alberto; Isaksen (1' st Zaccagni), Immobile (33' st Castellanos), Felipe Anderson (33' st Pedro). In panchina Sepe, Mandas, Pellegrini, Ruggeri, Kamada, Fernandes, Anderson, Coulibaly. All. Sarri

Arbitro : Guida di Torre Ann.

Reti : pt 46' Luis Alberto; st 16' Kayode, 24' Bonaventura

Firenze. La Fiorentina supera in rimonta per 2-1 la Lazio e fa suo uno scontro che vale l'Europa. Una vittoria meritata, dopo aver battuto anche la sfortuna: 4 i pali colpiti dalla Fiorentina, con un calcio di rigore sbagliato da Nico Gonzalez. E Vincenzo Italiano dopo sei sconfitte batte Sarri per la prima volta. Primo tempo tutto di marca viola ma inatteso arriva il vantaggio della Lazio: al 46' Guendouzi serve Luis Alberto che prima controlla la palla e poi batte Terracciano. A inizio secondo tempo Sarri lascia negli spogliatoi Marusic e Isasken e inserisce Hysaj e Zaccagni. Nella ripresa, arriva il meritato pareggio con un tiro al volo ravvicinato di Kayode e il sorpasso di Bonaventura che decide il match per la gioia dei tifosi viola.

RIPRODUZIONE RISERVATA