La Lazio espugna Marassi e ora vede la Champions 

Genoa 0

Lazio 2

Genoa (4-2-3-1) : Leali; Otoa, De Winter, Vasquez, Martin (22’ st Ahanor); Masini (35’ st Ekhator), Frendrup; Norton-Cuffy (35’ st Sabelli), Vitinha (16’ st Venturino), Thorsby; Pinamonti (22’ st Messias). Allenatore Vieira.

Lazio (4-2-3-1) : Mandas; Lazzari (45’ pt Pedro), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (23’ st Belahyane); Marusic, Dia (23’ st Vecino), Zaccagni (43’ st Hysaj); Castellanos (43’ st Noslin). Allenatore Baroni.

Arbitro : Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Reti : pt 32’ Castellanos; st 20’ Dia.

Note : espulsi Otoa (fallo da ultimo uomo) e Belahyane (fallo di gioco). Ammoniti Rovella, Pinamonti, De Winter e Sabelli.

Genova. Complimenti alla Lazio: è la prima sconfitta casalinga del Genoa nel 2025. Finisce 2-0, un gol per tempo (padroni di casa in dieci per oltre 40’). La corsa Champions è aperta: agganciata la Juve al quinto posto a quota 59 punti. Il Genoa perde ma la salvezza è in cassaforte da tempo.

Avvio sprint per il Grifone, con un duello tra Mandas e Pinamonti: vince sempre il portiere laziale. Al 21’ Otoa atterra Zaccagni poco fuori area e viene espulso. Al 32’ Castellanos in sforbiciata manda sotto l’incrocio l’1-0. Nella ripresa il Genoa ci prova ma la Lazio chiude i conti al 20’ con un diagonale di Dia. Ospiti a loro volta in 10 per l’espulsione di Belahyane (fallo su Thorsby).

