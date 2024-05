La Lazio di Tudor torna a sorridere 

Lazio 2

Empoli 0

Lazio (3-4-2-1) : Mandas 7; Patric 7, Romagnoli 6.5, Hysaj 6; Lazzari 6, Guendouzi 6 (20’ st Vecino 7), Kamada 6.5 (43’ st Cataldi sv), Marusic 6; Felipe Anderson 6 (20’ st Rovella 6), Zaccagni 6 (31’ st Pedro 6.5); Immobile 5 (20’ st Castellanos 5.5). In panchina: Provedel, Renzetti, Casale, Pellegrini, Isaksen, Gonzalez. Allenatore Tudor 6.5.

Empoli (3-5-1-1) : Caprile 6; Bereszynski 6, Ismajli 5.5, Luperto 5.5 (31’ st Shpendi 5.5); Gyasi 6, Bastoni 6.5 (10’ st Cambiaghi 5.5), Marin 5.5, Maleh 6 (31’ st Fazzini 6), Pezzella 5.5 (22’ st Cacace 6); Cancellieri 5.5; Caputo 5 (22’ st Destro 5.5). In panchina: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Walukiewicz, Grassi, Kovalenko, Niang, Cerri, Zurkowski. Allenatore Nicola 5.5.

Arbitro : Aureliano di Bologna 5.5.

Reti : 48’ pt Patric; 44’ st Vecino.

Note : ammoniti Gyasi, Lazzari, Rovella, Romagnoli. Angoli: 7-7. Recupero: 2’; 3’.

Roma. Torna a sorridere la Lazio che batte 2-0 l’Empoli e mantiene viva la speranza Champions League per il prossimo anno. Tudor rinuncia a Luis Alberto, escluso dai convocati per scelta tecnica, e conferma Immobile in attacco mentre Nicola punta sull’esperienza di Caputo per cercare di scardinare la retroguardia laziale. Sugli spalti, prima dell’inizio, aria di festa con il tributo agli eroi del ‘74 .

