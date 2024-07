La Lazio di Baroni si è già inceppata, il Bologna in ritiro 

Dopo le due vittorie in altrettante amichevoli, prima contro l'Auronzo e poi con il Trapani, la Lazio di Baroni pareggia la terza con la Triestina 1-1.Il tecnico laziale schiera quella che si avvicina alla formazione titolare con Provedel in porta Marusic, Patric, Romagnoli e Hysaj in difesa e Rovella-Vecino in mediana con i tre dietro la punta Noslin che sono Isaksen, Guendouzi e Tchaouna. Ad aprire le marcature, dopo appena 8 minuti, ci pensa Guendouzi, su calcio di rigore concesso per un fallo su Patric in area. All'intervallo, Baroni cambia tutti gli uomini ad eccezione di Patric e Noslin - che comunque escono nel corso della ripresa per Ruggeri e Castellanos - e Rovella. I ritmi calano e la Triestina riesce ad arrivare al pari grazie all'autogol di Lazzari che infila la propria porta.

Intanto ieri è iniziato anche il ritiro del Bologna, rivelazione dell'ultima serie A con la storica conquista della Champions League. E oggi a Valles - Rio Pusteria – dove i rossoblù guidati dal nuovo allenatore Vincenzo Italiano resteranno sino al 3 agosto – si rivedrà anche Riccardo Calafiori, rientrato ieri in città dopo gli Europei, uno degli uomini chiave della squadra che ha fatto sognare i tifosi. Salirà con i compagni in Alto Adige, ma il futuro del difensore è incerto. Lo vuole l'Arsenal e la destinazione gli è gradita, l'accordo economico è molto vicino ma non è ancora concluso. Per l'attacco, per sostituire Zirkzee, si sta stringendo per un altro olandese, Dallinga, 23enne del Tolosa, più probabile di Ioannidis del Panathinaikos. Sono arrivati Holm, Cambiaghi, Miranda. Tanti i nomi sul taccuino, da Rugani a Hummels, ma ancora le trattative non si sono concretizzate.

