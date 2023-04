La Lazio asfalta lo Spezia e blinda il secondo posto 

Spezia 0

Lazio 3

Spezia (4-3-3) : Dragowski, Amian, Ampadu, Wisniewski, Nikolaou (16' st Reca), Bourabia (16' st Agudelo), Ekdal, Esposito, Verde (31' st Shomurodov), Nzola, Gyasi (16' st Maldini). In panchina: Zoet, Marchetti, Sala, Krollis, Ferrer, Kovalenko, Caldara, Cipot. Allenatore Semplici.

Lazio (4-3-3) : Provedel, Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi (34' st Marcos Antonio), Luis Alberto, Anderson, Immobile (23' st Pedro), Zaccagni (42' st Cancellieri). In panchina: Maximiano, Adamonis, Pellegrini, Casale, Romero, Radu, Lazzari, Gila, Bertini, Basic, Fares. Allenatore Sarri.

Arbitro : Irrati di Pistoia.

Reti : nel pt 35' Immobile (rig), nel st 8' Anderson, 44' Marcos Antonio.

La Spezia. Grande Lazio, travolge lo Spezia in trasferta con il punteggio di 3-0 e blinda così il secondo posto alle spalle del Napoli capolista indiscusso della Serie A. I liguri partono meglio e colpiscono addirittura una traversa all'inizio con Bourabia, poi i biancocelesti si scatenano con Immobile, Anderson e Marcos Antonio. Per la squadra di Sarri, lanciatissima, si tratta della quarta vittoria consecutiva in campionato. Inizia a preoccupare, invece, la situazione in classifica dello Spezia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata