La Lazio al buio Genoa, che blitz  

Lazio 0

Genoa 1

Lazio (4-3-3) : Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic (21' st Pellegrini), Kamada (21' st Vecino), Cataldi (34' st Castellanos), Luis Alberto, Felipe Anderson (21' st Isaksen), Immobile, Zaccagni. In panchina Sepe, Adamonis, Furlanetto, Patric, Gila, Hysaj, Basic, Rovella, Fernandes. All: Sarri.

Genoa (4-3-2-1) : Martinez, Sabelli (40' st Martin), Bani, Dragusin, Vasquez, Frendrup, Badelj, Strootman (25' st Thorsby), Malinovskyi (25' st Hefti), Gudmundsson (49' st Jagiello), Retegui (25' st Ekuban). In panchina Leali, Sommariva, De Winter, Aramu, Biraschi, Pusca, Fini. All. Gilardino.

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Reti : nel pt Retegui al 16'.

Note : ammoniti Cataldi, Frendrup, Malinovskyi, Pellegrini, Zaccagni, Immobile. Rec. 6' e 5'. Angoli: 15-1 per la Lazio.

Il primo gol in A dell'ìtalo-argentino Retegui e la prima vittoria in A del Genoa di Gilardino coincidono con una vittoria pesante in casa Lazio, la seconda di fila di questo inizio campionato dopo la rimonta subita a Lecce. La Lazio doveva raddrizzare la rotta dopo il ko all'esordio in campionato contro il Lecce, ma dalla prima partita casalinga stagionale, contro il Genoa neopromosso, sono arrivati segnali negativi, con qualche recriminazione. L'avvio di partita è di marca Genoa, che prima spaventa la Lazio con un palo di Vasquez poi la castiga grazie all'opportunismo di Retegui, di testa. La Lazio non ingrana fino a poco dopo la mezz'ora, quando Marinelli non concede un rigore ai capitolini (spallata rude di Dragusin a Immobile).

Nella ripresa Immobile scavalca Martinez da due passi, centrando tuttavia la traversa. Ma nel finale per un pelo Ekuban non segna il 2-0. Contro il Napoli, tra una settimana al Maradona, servirà una Lazio diversa. Il Genoa trova invece la prima vittoria stagionale.

