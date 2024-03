La Lazio affonda a Monaco 

Bayern Monaco 3

Lazio 0

Bayern Monaco (4-2-3-1) : Neuer, Guerreiro (33' st Da- vies), Dier, De Ligt, Kimmich, Goretzka, Pavlovic; Müller (33' st Tel), Sane (44' st Laimer), Musiala (45' st Gna- bry), Kane. In panchina Da Perez, Urleich, Kim, Choupo-Moting, Zaragoza. All. Tuchel.

Lazio (4-3-3) : Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Vecino (16' st Cataldi), Luis Alberto (35' st Kamada), Felipe Ander- son (30' st Pedro), Immobile (16' st Castellanos), Zaccagni (16' st Isaksen). In panchina Sepe, Magro, Casale, Hysaj, Ruggeri, Napolitano. All. Sarri.

Arbitro : Vincic (Slo).

Reti : nel pt 39' Kane, 47' Müller; nel st 21' Kane.

Monaco. Per buona parte del primo tempo Bayern-Lazio è stata una partita equilibrata, anche se i padroni di casa hanno tenuto più spesso l'iniziativa, com'era prevedibile dovendo recuperare l'1-0 dell'andata. Poi, passata in vantaggio con Henry Kane - in modo abbastanza casuale - e raddoppiato con Thomas Müller nel recupero, la squadra di Tuchel ha finito per prevalere con un 3-0 che va oltre i suoi meriti, ottenendo il passaggio ai quarti di Champions. Non prima, però, di aver concesso ad Immobile (37') una palla gol che se sfruttata avrebbe potuto creare parecchi problemi a questo Bayern mentalmente fragile.

Il confronto

Chi vince scaccia la crisi e tutte e due ci provano. Al 14' la prima parata di Provedel, sul destro di Musiala. Anche Kane va al tiro, altra conclusione deviata in angolo. Con il passare dei minuti la pressione del Bayern aumenta, mentre Sarri si sbraccia per incitare i suoi a guadagnare metri. Ma il centrocampo biancoceleste, a cominciare da Luis Alberto, è spesso costretto ad abbassarsi per aiutare la difesa, accerchiata. La Lazio, pur in sofferenza, la sua chance per passare ce l'ha. Sul cross di Zaccagni, De Ligt di testa “aggiusta” la palla ad Immobile che, in posizione regolare, riesce anche a deviarla, ma di poco a lato. Sliding door: 1’ e il Bayern “pareggia”, con Kane, bravo ad avventarsi sull'assist involontario di Guerreiro (tiro svirgolato) per battere di testa Provedel da pochi passi. immeritato, al 2' di recupero arriva il 2-0: il pallone spiovente da calcio d'angolo è calciato forte verso l'area piccola da De Ligt, Müller ci mette la testa a tre metri dalla porta e il Bayern va al riposo con la qualificazione in tasca.

La ripresa

Gli uomini di Tuchel nella ripresa ricominciano l’assedio. Sarri cambia, la squadra soffre ma non tracolla sino al 21': discesa di Sané e tiro, Provedel riesce a deviare, ma proprio sui piedi di Kane che non può sbagliare. Il Bayern va vicino anche al quarto gol con Müller, conclusione deviata da Provedel sul palo, ma sarebbe troppo. Finisce 3-0, la Lazio esce battuta ma a testa alta: i rimpianti, se ce ne sono, sono per quel finale (con l'uomo in più) dell’Olimpico.

