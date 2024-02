La Lanteri fa suo anche il ritorno e passa il turno 

SINISCOLA 1

LANTERI 3

Siniscola (4-3-3) : Soro (1’ st Mulargia), Sirigu, N. Pandiani, Leoncini (45’ st G. Canu), Mereu (1’ st Corda) Arrica, Stefanoni, G. Loddo, M. Canu (45’ st Castangia), Perticarari (45’ st Sanna), A. Loddo. In panchina A. Pandiani. Allenatore Bacciu.

Lanteri (4-2-3-1) : Satta, Tolu (32’ st Sotgiu), Brizzi (43’ st Cresci), Dettori (15’ st Mura), Nieddu, Zichi, Caggiari (43’ st Cubeddu), Florenzano (3’ st Deiola), Usai, Nuvoli, Zappino. In panchina Solinas, Cagnoni, Piu, Delogu. Allenatore Pulina.

Arbitro : Folino di Olbia.

Reti : pt 13’ (r) Dettori, 27’ Zappino; st 20’ Perticarari, 42’ (r) Nuvoli.

Note : espulsi A. Loddo, Pandiani, Stefanoni; ammonito Sirigu.

SINISCOLA. Dopo il successo dell’andata (2-1), la Lanteri fa sua anche la gara di ritorno e conquista la finale di Coppa Italia. Il Siniscola esce dal torneo a testa alta dopo aver tentato di ribaltare il risultato sfavorevole nonostante la tripla inferiorità numerica.Gli ospiti, già nella prima mezz’ora, indirizzano a proprio favore il risultato. Prima, al 13’, con il rigore conquistato da Usai e trasformato da Dettori, poi al 27’ con il gol di Zappino nato da un rinvio del portiere. Il Siniscola, in dieci dal 44’ del primo tempo, riesce a riaprire l’incontro nella ripresa con un colpo di testa di Perticarari. Nel finale Nuvoli dal dischetto realizza il definitivo 1 a 3.

A fine gara, pare per le contestazioni all’arbitro, è stata chiamata la Polizia che, intervenuta, non ha rilevato alcunché di particolare ed è andata via dopo pochi minuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA