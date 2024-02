La laguna produce 100 stipendi 

La sfida è resistere alla concorrenza che arriva da oltremare. «Noi vogliamo restare competitivi conservando un prodotto di eccellenza». Luca Cacciatori è il presidente della Cooperativa pescatori Tortolì. Quando lui nasceva (1966) gli uomini della realtà ittica avevano già 22 anni di fatica e sudore sulle spalle. Era il 1944. Il primo brogliaccio che riferisce della sua fondazione risale a quell’anno, quando tredici pescatori, stimolati dall’esigenza di creare un punto di raccolta e commercializzazione del pescato, fondarono la Cooperativa pescatori. Dieci di loro erano di Tortolì, gli altri tre avevano origini ponzesi e si erano stabiliti ad Arbatax. Sono stati loro i primi custodi associati della laguna di San Giovanni. Oggi la Cooperativa è sinonimo di una realtà che alimenta l’economia arrivando a garantire un centinaio di buste paga durante la stagione turistica.

La storia

Era il 23 aprile 1943, in piena Seconda guerra mondiale. Il porto di Arbatax venne bombardato riportando ingenti danni alle strutture, 13 morti e un alto numero di feriti. È in un quadro di povertà e distruzione che nella testa di un manipolo di pescatori fai da te comincia a frullare l’idea che sarebbe stato necessario unire le forze per orientare l’attività verso lo sviluppo. A quei tempi lo stagno di Tortolì, un bacino chiuso di forma circolare e irregolare con un’estensione di 2,89 chilometri quadrati, era ascritto a un patrimonio privato. Le insurrezioni dei pescatori che lavoravano in laguna produssero gli effetti auspicati, con la Regione che lo mise nelle disponibilità degli operatori. Il resto è storia recente, con la Coop che gestisce lo stabilimento di produzione e lavorazione dei prodotti ittici e cura le attività di ricerca scientifica abbinate a un intenso programma didattico educativo portato avanti in concerto con le scuole. «Quest’anno corre l’ottantesimo anno della fondazione e noi - afferma il presidente Cacciatori - siamo divenuti un punto di riferimento del territorio». Una quarantina gli attuali soci, affiancati da una sessantina di collaboratori che entrano in servizio tra la primavera e l’inizio dell’autunno.

I cambiamenti

La pesca di una volta non c’è più. «I tempi sono cambiati. Prima tutta la quantità di pesce che veniva trasportato a Cagliari si vendeva facilmente, adesso con il prodotto di importazione è impossibile». Ma la Coop è riuscita a resistere anche alle incursioni esterne. «Una volta non c’erano le ostriche, oggi sono il nostro fiore all’occhiello. La bottarga è apprezzata ovunque. Nel tempo - sostiene Cacciatori - abbiamo valorizzato i nostri prodotti, riconosciuti a livello nazionale».

