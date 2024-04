La laguna ad Amici di Sardegna 

Ora è ufficiale: “Amici di Sardegna”, l’associazione che si occupa di ambiente e cultura, gestirà per i prossimi due anni i dieci ettari di spazio lagunare che ricadono nell’agglomerato industriale di Macchiareddu. L’accordo tra l’associazione e il Comune di Capoterra, che aveva a sua volta ottenuto lo spazio dal Cacip (Consorzio industriale provinciale di Cagliari), è stato ratificato nei giorni scorsi in Municipio.

Ecoturismo, attività di d’educazione ambientale con le scuole e collaborazioni con il mondo accademico, ma anche lo sfruttamento sostenibile della zona e la possibilità di creare dei vivai ittici: l’accordo che mette nelle mani dei volontari di “Amici di Sardegna” l’area lagunare, consentirà all’associazione di portare avanti per i prossimi due anni, prorogabili per altri due, molteplici attività.

Ieri, intanto, per festeggiare la concessione dello spazio lagunare avuto in concessione, "Amici di Sardegna” ha organizzato - in collaborazione con il Comune la società Conti Vecchi - una passeggiata nel percorso Life di Maramura, escursione che è poi terminata nel sito archeologico del periodo neolitico di Cuccuru Ibba. (i. m.)

