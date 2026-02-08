VaiOnline
Tokyo.
09 febbraio 2026 alle 00:42

La “lady di ferro” del Giappone stravince le elezioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tokyo. Una vittoria oltre le più rosee aspettative per Sanae Takaichi, prima premier donna nella storia del Giappone, nelle elezioni anticipate di ieri, che rilanciano con forza il Partito Liberal-democratico (Ldp) e aprono la strada a una possibile riforma radicale dell'economia e della difesa.Secondo le proiezioni del canale pubblico Nhk, il blocco conservatore formato dall'Ldp e dal partner minore Ishin si aggiudicherebbe fino a 328 dei 465 seggi della Camera bassa. Il solo Ldp, con olre 300 seggi, segna il miglior risultato dal 2017, ai tempi dell'ex premier Shinzo Abe, assassinato nel 2022, e già mentore di Takaichi.

La vittoria, ottenuta nonostante le intense nevicate su gran parte del fronte nord-occidentale, inclusa la capitale, riflette l'elevato consenso costruito diligentemente dalla leader 64enne in poco più di tre mesi dalla sua nomina a capo del partito di governo, con un tasso di gradimento personale che secondo i sondaggi sfiora il 70%. Da un lato, l'entusiasmo per la sua immagine diretta e moderna; dall'altro, la richiesta degli elettori di risposte concrete all'inflazione persistente, a fronte di prezzi al consumo in crescita e redditi in stagnazione.Una vittoria schiacciante che tuttavia non nasconde tensioni strutturali. Il piano per sospendere l'aliquota dell’8% sui consumi alimentari - cavalcato dalla premier in campagna elettorale e condiviso dall’opposizione - non fa dormire sonni tranquilli agli investitori. Con un debito pubblico che supera il 200% del Pil, i rendimenti delle obbligazioni a lungo termine hanno toccato livelli storicamente elevati, mentre le aspettative di politiche fiscali accomodanti continuano a erodere il valore dello yen sui mercati internazionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Venti di guerra

Flotta ombra russa: «Un possibile testsulla reazione Nato»

L’analista sardo dell’Alleanza atlantica spiega le manovre nel mare ogliastrino 
Enrico Fresu
La sentenza

Balneari, nuova mazzata: proroghe a rischio

La Cassazione: occupazione abusiva se la concessione non deriva da gara pubblica 
Alessandra Carta
L’inchiesta

Stub e intercettazioni fatali alla banda

Assalto ai portavalori a Livorno. «I sardi avevano un’organizzazione paramilitare» 
Roberto Secci
Il caso

«Nemico dell’Italia» chi boicotta i Giochi

Ira di Meloni per l’eco mondiale degli scontri. FdI a Pd e M5S: isolare i violenti 