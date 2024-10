La Ktm vola in Giappone: Binder precede le Ducati 

Motegi. Di poco ma davanti alle Ducati. Nel venerdì della MotoGp in Giappone sul circuito di Motegi la Ktm è riuscita a spezzare il dominio delle Rosse delle due ruote piazzandosi davanti a tutti grazie a Brad Binder: il sudafricano ha fermato il cronometro a 1'43″436 precedendo di 33 millesimi Marc Marquez. Il leader del Mondiale Jorge Martin ha chiuso la prima fila virtuale, poi Pedro Acosta ed Enea Bastianini hanno completato la top-5. Chiudono la top-10 Maverick Vinales, Francesco Bagnaia, che era stato leader fino ai time attack finali dimostrando di avere anche un ottimo passo, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi.

Le previsioni danni pioggia per tutta la giornata odierna (iniziata nella notte italiana e proseguita con la Sprint Race delle 8 di stamattina) a Motegi e dunque era fondamentale per gli uomini di classifica non fallire l'accesso diretto in Q2 nei 60 minuti di prove. La missione è riuscita quasi a tutti, l'unica Ducati fuori dalla top-10 è quella di Franco Morbidelli, che spera nell'assist del meteo essendo uno specialista del bagnato come Jack Miller rimasto escluso dalla top-10 per 30 millesimi. «Sono estremamente soddisfatto», ha detto Bagnaia dopo una prima giornata archiviata con molte certezze personali e l'incognita-gomme peraltro condivisa da tutti i suoi diretti avversari. «Molto bene fin da subito, questa pista si adatta al mio stile di guida e gran lavoro con la squadra, ho mancato l'ultimo time attack andando lungo in un delle ultime curva ma la strada è quella giusta». Domani alle 7 la gara.

