La Klass travolta a Benevento 

Benevento 91

Sennori 59

Miwa Benevento : Rianna 11, Greco 2, Piscopo, De Luca 3, Filipovic 16, Bongiovanni, Iommelli 9, Marte 13, Murolo 6, Di Febo 6, Giacomi 11, Miraglia 14. Allenatore Parrillo

Klass Sennori : N. Pisano, Cordedda 6, Puggioni 14, Nwokoye 10, Merella, Cabras 2, Tola 3, A. Pisano 4, Sanna 7, Hubalek 13. Allenatore Piras

Parziali : 22-17; 50-32; 69-42



A Benevento arriva un’altra battuta d’arresto per la Klass Sennori, che chiude il suo 2025 malinconicamente sola in fondo alla classifica della B Interregionale.

Se nei primi 3 mesi di stagione, al netto delle sconfitte, i romangini erano quasi sempre stati all’altezza della situazione, in casa della Miwa Energia è invece arrivato un ko senza appello, come dimostra il -32 maturato alla sirena (91-59).

Hubalek e soci sono stati in partita solo per i primi 10’ (-5). A partire dal secondo quarto, i campani hanno accelerato il ritmo chiudendo la pratica in abbondante anticipo. In casa sennorese non è bastato il debutto di Luca Sanna (7 punti con 6 errori dall’arco). ( ro.r. )

