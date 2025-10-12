La klass Sennori a un passo dall’impresa 

Sennori 50

Viterbo 52

Klass Sennori : Cordedda 14, Puggioni 8, Nwokoye 12, Merella 9, Cabras, Desole, Tola 1, A. Pisano 3, N. Pisano 1, Biolchini 2. Allenatore Piras

Stella Azzurra Viterbo : Bertollini, Giancarli 7, Moretti 9, Calvi, Albenzi, Liesis 4, Meroi, Visentin 6, Casanova 12, Bertini 14. Allenatore Saputo

Parziali : 9-14; 19-25; 34-43



La rimonta finale resta incompiuta e la Klass Sennori deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria nel campionato di Serie B Interregionale.

Al palasport di Sorso, contro la Stella Azzurra Viterbo, arriva la terza sconfitta su altrettante gare giocate per i romangini, che, senza l’infortunato Jiri Hubalek, cedono contro la Stella Azzurra Viterbo 52-50.

All’inseguimento fin dalle prime battute (subito parziale ospite di 12-6 in avvio), la Klass ha faticato sul fronte offensivo (appena 19 punti realizzati nel primo tempo), ma ha avuto il merito di rialzare sempre la testa di fronte ai tentativi di allungo dei laziali.

Dopo aver toccato anche il -10 in apertura di terzo periodo, i sennoresi sono stati protagonisti di un finale coraggioso, che li ha visti piazzare un break di 10-1 negli ultimi 6 minuti, pareggiando la partita con un tiro libero di capitan Merella a 35 secondi dalla sirena. Nei possessi finali però Viterbo ha pescato il canestro di Casanova, mentre l’ultimo tentativo della Klass con 5” sul cronometro non è andato a buon fine.



