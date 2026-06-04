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05 giugno 2026 alle 00:31

La Kinesis ha ginnaste d’oro 

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Ancora ottimi risultati per le atlete della asd Kinesis questa volta ai Campionati Nazionali Libertas di ginnastica artistica, a Pesaro. La società ogliastrina con 27 ginnaste ha chiuso con un bilancio ricco di soddisfazioni, conquistando titoli italiani, medaglie e numerosi piazzamenti.

Tanti i successi importanti. Nella categoria Allieve, Alice Piroddi, di Lanusei, ha conquistato il titolo italiano nell’all around. Alle parallele doppia affermazione con Ambra Betti e Sofia Gessa, che hanno conquistato il gradino più alto del podio nelle rispettive prove.

Jacqueline Moretti, nella categoria Junior, ha conquistato la medaglia d’argento nell’all around. La ginnasta si è poi imposta nel campionato di specialità alle parallele, laureandosi campionessa d’Italia e conquistando la medaglia d’oro. Nella stessa specialità è arrivato anche il secondo posto di Alice Mereu, salita sul podio nazionale con una medaglia d’argento.

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