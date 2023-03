La killer «odiava quella scuola cristiana» 

Washington. «Qualcosa di brutto sta per accadere. Sentirai parlare di me quando sarò morta. Questo è un messaggio di addio. Ci vedremo in un’altra vita». È l’ultimo messaggio di Audrey Elizabeth Hale a una sua ex compagna di basket poco prima del raid nella scuola cristiana di Nashville, di cui era stata allieva e che detestava. L’attacco alla Covennat School, costato la vita a tre scolari di 9 anni e a tre adulti, era premeditato: la 28enne, morta alla fine del massacro suicida o abbattuta dalla polizia, aveva mappe della proprietà su cui sorge la scuola e nel suo diario aveva programmato l’azione. Gli investigatori hanno confermato di contemplare fra i moventi l’odio verso l’istituto.

«Colpa degli ormoni»

La ragazza - ha riferito il capo della polizia di Nashville - si identificava come transgender. «Quanti ormoni come il testosterone prendeva la killer di Nashville? Tutti dovrebbero smetterla ora di prendersela con le armi», ha detto la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene. E intanto nella comunità di sconvolta di Nashville rimbalza e suscita rabbia la foto di Natale del deputato repubblicano Andy Ogles, che rappresenta la città: il politico è immortalato con la moglie e i figli con in mano un fucile e un albero di Natale decorato sullo sfondo.

Ma la palma della gaffe va al presidente Joe Biden che, incontrando alla Casa Bianca i giornalisti, prima di condannare la strage e chiedere al Congresso di approvare restrizioni sulle armi ha esordito con un surreale «mi chiamo Joe Biden, sono il marito della dottoressa Jill Biden. Mangio il gelato Jeni’s con gocce di cioccolato, sono sceso perché ho sentito che c’era il gelato con gocce di cioccolato. A proposito, ne ho un intero frigorifero pieno al piano di sopra. Pensate stia scherzando? Non è così».

RIPRODUZIONE RISERVATA