La Keller riparte, i sindacati: «Confronto costante con l’azienda» 

Ex-Keller di Villacidro, avviato il percorso di reindustrializzazioneassima attenzione al riavvio industriale e occupazionale». Ieri alla Regione l'assessore all'Industria, Emanuele Cani, ha incontrato le organizzazioni sindacali Fiom, Fsm Cisl e Uilm Uil, rappresentate da Roberto Forresu, Marco Angioni e Alessandro Andreatta, e Luca Barneschi del Gruppo Bertolotti. I sindacati hanno ribadito la necessità di garantire un confronto costante, trasparente e puntuale con l’azienda e con le istituzioni.

La priorità restano il riavvio e l’occupazione: da qui la richiesta, seguita dall’impegno dell’azienda, di avviare una mappatura delle professionalità disponibili, partendo dagli ex Keller, in possesso delle competenze e dell’esperienza necessari per contribuire a una partenza rapida ed efficace delle attività produttive.

«Siamo di fronte a un esempio positivo di reindustrializzazione», dichiarano i sindacalisti, «la nostra disponibilità al confronto e alla collaborazione è massima, come l’attenzione nell’attuazione del progetto, affinché quanto annunciato si traduca concretamente in posti di lavoro stabili, valorizzazione delle professionalità esistenti e reale sviluppo economico per il territorio».

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