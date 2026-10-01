SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Villacidro.
02 ottobre 2026 alle 00:18

La Keller riparte, i sindacati: «Confronto costante con l’azienda» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ex-Keller di Villacidro, avviato il percorso di reindustrializzazioneassima attenzione al riavvio industriale e occupazionale». Ieri alla Regione l'assessore all'Industria, Emanuele Cani, ha incontrato le organizzazioni sindacali Fiom, Fsm Cisl e Uilm Uil, rappresentate da Roberto Forresu, Marco Angioni e Alessandro Andreatta, e Luca Barneschi del Gruppo Bertolotti. I sindacati hanno ribadito la necessità di garantire un confronto costante, trasparente e puntuale con l’azienda e con le istituzioni.

La priorità restano il riavvio e l’occupazione: da qui la richiesta, seguita dall’impegno dell’azienda, di avviare una mappatura delle professionalità disponibili, partendo dagli ex Keller, in possesso delle competenze e dell’esperienza necessari per contribuire a una partenza rapida ed efficace delle attività produttive.

«Siamo di fronte a un esempio positivo di reindustrializzazione», dichiarano i sindacalisti, «la nostra disponibilità al confronto e alla collaborazione è massima, come l’attenzione nell’attuazione del progetto, affinché quanto annunciato si traduca concretamente in posti di lavoro stabili, valorizzazione delle professionalità esistenti e reale sviluppo economico per il territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

regione

Aeroporti, 30 milioni bloccati per la società unica che non c’è

Nel Documento finanziario nessuna traccia di quei fondi 
sentenza

Pranzo in pieno Covid alle terme di Sardara, condannati in quattro

Un anno e mezzo agli ufficiali della “Sassari”, otto mesi al manager e al sindaco di Mandas 
Francesco Pinna
Camera.

Legge elettorale, primo scoglio superato

Bocciate a voto segreto le pregiudiziali di costituzionalità dell’opposizione 
Trasporti

Stop ai treni tra Oristano e San Gavino

Domani e domenica, e poi il 17 e 18 ottobre, si viaggerà sui bus sostitutivi 
Marco Noce
Caso Garlasco

Sempio, i Poggi non saranno parte civile

I consulenti della Procura: il Dna sulle unghie di Chiara non è contaminato 
roma

Sgarbi in terapia intensiva: «Condizioni critiche ma stabili»

Apprensione per lo storico dell’arte e politico ricoverato da mercoledì al Gemelli  