La Kaddari si divora i 100 m 

Allo Stadio dei Pini di Sassari Dalia Kaddari e Laura Frattaroli hanno vinto da protagoniste. Accumunate da un percorso di crescita coi colori della Tespiense Quartu, hanno catalizzato l’attenzione nelle rispettive gare e da atlete più attese non hanno di certo deluso le aspettative. La Kaddari (Fiamme Oro) in vista dei futuri impegni ai mondiali di staffette di Tokyo il prossimo settembre, si è regalata un esordio sui 100 m dove in 11”68 (+0.5) ha dominato il rettilineo davanti a Daniela Lai (F45, Cagliari Atl. Leggera) pluriprimatista italiana Master, seconda in 12”25, ed Emma Manconi (JF, Ichnos Sassari) 12”26, campionessa regionale Assoluta in carica. Un buon test per la poliziotta due volte olimpica che venerdì scorso si è raccontata ai microfoni di Radiolina ne “L’Informatore Sportivo 360” a cura di Carlo Alberto Melis. Nel giro di pista invece, l’Allieva Laura Frattaroli ha chiuso con distacco in 55”29 davanti alla compagna di squadra Sara Demelas, JF, 1’03”12 e ad Alessia Nuvoli (PF, Ichnos) 1’03”88. Per la Frattaroli è giusto una tappa di avvicinamento agli Europei U20 su pista di Tampere per cui ha già conquistato gli standard con 54”31.