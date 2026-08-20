La Juventus vuole un altro attaccante: idea Retegui 

La Juventus cerca ancora attaccanti e il nome nuovo potrebbe essere quello di Mateo Retegui. La punta italo-argentina, da un anno coperta di milioni in Arabia Saudita all’Al-Qadisiya, vorrebbe tornare agonisticamente nel calcio europeo, ma certo l’offerta dovrebbe non scontentarlo troppo dal punto di vista economico. Gli altri nomi sono quelli di Joshua Zirkzee e di Alexander Sørloth, ma in ogni caso al club bianconero servirebbe l’uscita di Jonathan David per poterseli permettere.

Giornata turbolenta in casa Lazio: salta l’arrivo di Bamba Dieng: l’attaccante senegalese, svincolato dopo una stagione al Lorient in cui ha avuto problemi ai legamenti del ginocchio, non ha superato le visite mediche. Arriva in compenso il difensore a lungo cercato: è Josip Sutalo, centrale dell’Ajax, in prestito a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni.

In difesa

Ha completato le visite mediche con il Napoli, invece, Benoît Badiashile, che firmerà con il club partenopeo. Gli azzurri adesso sono in pole position per Gabriel Jesus, relegato dall’Arsenal ai margini delle rotazioni. Si è già allenato con il gruppo Diego Moreira, con l’acquisto del Milan che è ufficiale, con il belga-portoghese che sarà quindi disponibile per l’esordio in campionato con il Torino. In uscita da Milanello c’è Samuele Ricci, sempre più vicino al Como, che prenderebbe il centrocampista in prestito pagando lo stipendio.

In uscita

Sulla questione Rafael Leão, invece, il Milan non vuole scendere sotto i 60 milioni richiesti: respinta dunque l’offerta da 40 milioni del Galatasaray. Dall’altra parte del capoluogo lombardo l’attesa è tutta per Curtis Jones, sbarcato ieri sera all’aeroporto di Linate, che effettuerà oggi le visite mediche con l’Inter dopo il suo arrivo dal Liverpool per una cifra intorno ai 35 milioni. Riccardo Orsolini rinnova con il Bologna praticamente a vita: l’esterno offensivo prolunga il suo contratto fino al 2031. Scende in B l’ex Cagliari Andrea Petagna, che saluta il Monza e firma per il Pisa.

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