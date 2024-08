La Juventus vola in vetta 

Verona 0

Juventus 3

Verona (3-4-2-1) : Montipò; Dawidowicz, Coppola, Magnani (12’ st Frese); Tchatchoua, Belahyane, Duda (40’ st Silva ), Lazovic (19’ st Harroui); Suslov, Livramento 5 (12’ st Alidou); Mosquera (12’ st Tengstedt). Allenatore Zanetti.

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio; Savona (32’ st Kalulu), Gatti (40’ st Danilo), Bremer, Cabal (32’ st Rouhi); Locatelli 6,5, Fagioli 6; Cambiaso 6,5 (40' st Anghelè sv), Yildiz, Mbangula (24’ st Douglas Luiz); Vlahovic. Allenatore Thiago Motta.

Arbitro : Giua (Olbia).

Reti : pt 28’ Vlahović, 39’ Savona; st 8’ (r) Vlahović.

Note : ammoniti Tchatchoua, Duda.

Verona. Due indizi non fanno una prova e e lo spessore tecnico di Como e Verona, forse, non è sufficiente per esprimere giudizi davvero attendibili. Allora sarà quasi decisivo, per capire quanto vale la Juventus di Thiago Motta, il match in programma domenica allo Stadium contro la Roma, coi giallorossi già in crisi dopo due giornate e un solo punto in classifica. Ma ieri i bianconeri visti al Bentegodi hanno impressionato per trame di gioco, velocità di palleggio, tecnica di base e freschezza. Grande protagonista un ritrovato Vlahović, autore di due reti, mentre ancora una volta ha bagnato l’esordio con un gol una giovane promessa scovata dal tecnico italo-brasiliano: dopo Mbangula col Como una settimana fa, stavolta è toccato a Nicolò Savona, 21 anni, schierato a sorpresa titolare (è un terzino) e autore del raddoppio a fine primo tempo.

I tifosi già sognano, anche perché la Vecchia Signora è in testa da sola a quota 6 punti come non le capitava da quattro anni. L’Hellas poteva essere una prova importante, tenuto conto del risultato ottenuto dai gialloblù col Napoli nel primo turno (un netto 3-0), e gli uomini di Motta l’hanno superata. Possesso palla e supremazia territoriale, giocate di prima, grande tecnica soprattutto in Yidilz, Vlahović sempre al centro del gioco, Fagioli rigenerato. Un altro film rispetto alle ultime due stagioni targate Allegri, costellate di problemi. La formazione è stata rivoluzionata e ringiovanita e per ora i risultati danno ragione alla società.

Il Verona non ha giocato male, anzi: nei primi 15’ ha pressato alto e raddoppiato su ogni avversario avvicinandosi non di rado alla porta di Di Gregorio (chiamato in causa per la prima volta solo all’83’), ma la Juventus col tempo ha preso campo, dominato e vinto con merito. Il tempo dirà qual è il suo vero spessore. «Abbiamo giocatori veramente forti», il commento di Motta, «a possiamo fare meglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA