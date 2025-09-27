La Juventus trema con l’Atalanta e ringrazia Cabal 

Juventus 1

Atalanta 1

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio, Gatti (19’ st Joao Mario), Bremer (31’ st Cabal), Kelly, Kalulu, Koopmeiners, Thuram (13’ st McKennie), Cambiaso, Adzic (13’ st Vlahovic), Yildiz, Openda (19’ st Zhegrova). Allenatore Tudor.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; Samardzic (31’ st Musah), Sulemana (16’ st De Ketelaere); Krstovic (37’ st Brescianini). Allenatore Juric.

Arbitro : Sozza.

Reti : pt 46’ Sulemana, st 32’ Cabal.

Note : espulso al 35’ st De Roon per doppia ammonizione; ammonito Zappacosta.

Torino. Sulemana fa sognare l’Atalanta, Cabal evita il ko alla Juventus: finisce 1-1 e i rimpianti sono dei bianconeri, che giocano gli ultimi 15’ in superiorità numerica per il rosso a De Roon. Dopo meno di 90’’ palo di Kalulu, poi Carnesecchi devia in corner il tiro dell’ex Koopmeiners. Bremer mura il tentativo di Ahanor, quindi Adzic impegna il portiere e il tiro di Thuram deviato da Pasalic esce di poco. Poi l’Atalanta prende le misure e nel recupero passa: Sulemana ruba palla, evita Gatti e Thuram e infila Di Gregorio. Nella ripresa Krstovic spreca il raddoppio e Bellanova a botta sicura di testa trova la respinta di Cambiaso. A 15’ Bremer esce ed entra Cabal che pareggia. Dopo 3’ De Roon viene espulso (doppio giallo). McKennie sbagli tutto e per la Juve è il terzo pari di fila tra Serie A e Champions.

