La Juventus tratta con il Bortmund per la punta Adeyemi 

Gli Europei catalizzano l'attenzione degli appassionati, ma il mercato non si ferma e gli addetti ai lavori provano a mettere a segno i primi colpi. Particolarmente attiva è la Juventus, che però non riesce a chiudere per Douglas Luiz, perché McKennie, che dovrebbe andare all'Aston Villa come contropartita tecnica, non trova l'intesa economica con gli inglesi. La Juve attende poi l'uscita di Szczesny verso l'Al-Nassr, per annunciare l'ingaggio di Di Gregorio dal Monza. L'intesa è stata trovata da tempo per 20 milioni di euro: quatro per il prestito oneroso, gli altri 16 per l'obbligo di riscatto che si materializzerà nel 2025. Intanto Giuntoli ha sondato il terreno per Saelemakers, che Thiago Motta vorrebbe ritrovare con sé dopo la positiva esperienza nel Bologna. Possibile anche una trattativa con il Borussia Dortmund per Adeyemi, ma i tedeschi vogliono in cambio Huisen e Soulé.

Le milanesi

Il Milan sta cercando di risolvere i rebus di Zirkzee in entrata (ma ora su di lui c'è anche il Manchester United) e Theo Hernandez come possibile uscita. Se davvero qualcuno arrivasse a offrire 90 milioni per il francese il club lo cederebbe, ma per ora l'interessamento di Real Madrid e Bayern non si è tradotto in cifre o fatti concreti. Si prova a stringere per Emerson Royal, ma la priorità rimane il centravanti. In sede dell'Inter c'è stato invece un vertice societario a cui ha preso parte anche l'agente Fifa e intermediario Giacomo Petralito, in cui sui sarebbe parlato anche di Dybala e di possibili affari con club della Bundesliga. Intanto come “dodicesimo” è in arrivo Martinez dal Genoa, mentre per Gudmundsson per ora il Grifone rossoblù non cede.

Le altre trattative

Si delinea l’arrivo di D'Aversa a Empoli. In B Vivarini è in pole per il Frosinone, mentre a Salerno il favorito è Sottil (ma rimane anche la pista Aquilani).

Tornando ai calciatori, la Fiorentina, che spera sempre di riportare Zaniolo in Italia, ha trovato l'accordo con Vranckx, ma ora bisogna convincere il Wolfsburg a cedere il belga: la richiesta è di 10 milioni, mentre sono 30 quelli che vuole il Genoa per far partire Retegui (piace anche alla Roma) in direzione di Firenze.

RIPRODUZIONE RISERVATA