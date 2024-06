La Juventus sulle tracce di Greenwood 

Roma. È derby d’Italia nel calcio mercato estivo edizione 2024 con Inter e Juventus tra le più attive per presentarsi alla prossima stagione più forti e rinnovate. I campioni in carica puntano a portare a Milano un “altro” Martinez: si tratta del portiere del Genoa Josep, come vice Sommer, considerando in particolare il rientro di Audero alla Sampdoria. Dopo aver avuto diversi contatti anche per Okoye, portiere dell’Udinese, i nerazzurri sembrano intenzionati a puntare sullo spagnolo 26enne rossoblù. Dalla porta all’attacco, resterà agli ordini di Inzaghi Marko Arnautovic, che ha parlato di futuro al sito austriaco 90minuten. «Ho ancora un anno di contratto con l’Inter e resterò sicuramente fino ad allora. Poi vedremo. Una possibilità di finire la carriera in Austria? Decisamente no».

Bianconeri

Dai campioni d’Italia agli eterni rivali della Juventus c’è grande fermento per poter dare a Thiago Motta una rosa all’altezza delle aspettative. Il club bianconero sta sondando la Premier e sarebbe sulle tracce di Mason Greenwood, attaccante esterno inglese del Manchester United. Il 22enne si è rilanciato in prestito al Getafe dopo un periodo complicato in Inghilterra: la squadra di Madrid vorrebbe confermarlo, ma non ha la possibilità di soddisfare la richiesta economica dei Red Devils che chiede 40 milioni per cederlo. Il 22enne avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento alla Juventus. Per Giuntoli c’è ora la necessità di trovare un accordo con il Manchester United e la valutazione di 40 milioni non facilita il compito: possibile l'inserimento di una contropartita per abbassare l’esborso cash con Iling-Junior che potrebbe essere il nome giusto per far andare verso la conclusione a trattativa. Tra i nomi adocchiati da Giuntoli nel campionato inglese c’è anche quello di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe ‘98 di proprietà dell’Aston Villa e legato al club inglese da altri due anni di contratto. Continua invece il lavoro del club bianconero per cercare di concludere la trattativa per Michele Di gregorio, portiere del Monza pronto a vestire la maglia juventina.

L’asta

Intanto, Joshua Zirkzee, che sembra vicino al Milan, è oggetto del desiderio anche di due squadre inglesi. I rossoneri hanno un accordo di massima con l’attaccante olandese del Bologna e sono pronti a pagare i 40 milioni necessari. Ma sull’attaccante spunta un interesse anche di due società inglesi come Arsenal e Manchester United. L’ostacolo per i rossoneri sono le commissioni all’agente: la richiesta iniziale era di 15 milioni, mentre il Milan ne proponeva circa la metà: 7 milioni.

I riscatti

Altro capitolo riguarda i riscatti: entro il 14 giugno potranno essere esercitati i riscatti dei giocatori trasferitisi nelle ultime sessioni di mercato con la formula del prestito con diritto. Tra questi ci sono De Ketelaere per il quale l’Atalanta dovrebbe spendere 22 milioni da versare al Milan, e Correa, ora al Marsiglia. Per lui l’Inter potrebbe incassare 13 milioni. Per Roma e Napoli si continua a parlare di Federico Chiesa, ieri in campo nell’ultima amichevole dell’Italia contro la Bosnia in vista degli Europei, e per il quale si profila una specie di derby del sud.

RIPRODUZIONE RISERVATA